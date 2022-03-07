Vasco segue sem vencer clássicos em 2022; veja os erros a serem corrigidos para as semifinais do Carioca

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco avançou às semifinais do Carioca depois de dois anos seguidos sem estar entre os quatro melhores. Apesar disso, o time perdeu todos os clássicos disputados nesta edição da Taça Guanabara e apresentou erros em diferentes aspectos contra os rivais. O time precisa de equilíbrio e eficiência para ser mais competitivo e ser finalista.O primeiro clássico ocorreu no Maranhão, contra um Botafogo que também passa por uma reformulação em seu elenco por causa da SAF. No primeiro tempo, os velhos problemas na criação voltaram a aparecer, com a falta de velocidade nas transições ofensivas. A desatenção na defesa pelo lado direito gerou o pênalti, que sacramentou o triunfo do Glorioso, no Castelão.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino tomou conta da partida, mas faltou ser efetivo e letal para conseguir o resultado. O ataque pecou nas finalizações e mesmo levando perigo à meta alvinegra parou em Gatito Fernández e na falta de pontaria e tranquilidade. Faltou também mais velocidade nas triangulações para quebrar as linhas.

Duas semanas depois, o segundo grande teste da temporada foi diante do Fluminense. Mas desta vez o Vasco não foi competitivo e praticamente não entrou em campo. Lento e previsível, o time não teve poder de reação e só não tomou uma goleada por causa da grande atuação do goleiro Thiago Rodrigues, no Nilton Santos.

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Contra o Flamengo, a equipe teve muita dificuldade e lentidão nas transições ofensivas no primeiro tempo. Na etapa final, o Gigante da Colina demonstrou empenho e a aplicação tática, porém ainda sem força para decidir o jogo e ser perigoso e letal nos contra-ataques. A diferença de qualidade e investimento dos elencos são notórias, mas dentro do que foi proposto, o Vasco segurou o rival em boa parte do segundo tempo.

Os três confrontos evidenciaram a necessidade de reforços, principalmente para o ataque, laterais e o setor de criação. O lado direito da defesa ainda é o mais vulnerável e Zé Ricardo sabe que apesar de ser um time em formação precisa de atuações consistentes nesta reta final de Carioca. Além de avançar na Copa do Brasil para chegar com moral e estrear bem na Série B.

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A expectativa em torno do investimento da 777 Partners e da possível SAF aumenta. A Série B promete ser intensa e muito disputada, e o Vasco precisa pontuar desde o início para arrancar com equilíbrio. Antes disso, esses jogos grandes são essenciais para balizar o trabalho e compreender em que pontos o time deve evoluir.

O principal deles é no setor de criação e no sistema ofensivo. Mesmo com Nene, Raniel e Pec tendo boas atuações, o time tem muita dificuldade em propor o jogo e fazer uma saída rápida. Quando optou por apostar nos contra-ataques, faltou velocidade, melhorar na tomada de decisão, triangulações e um jogo mais vertical.