Vasco se prepara para estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária; Veja a lista de relacionados

A delegação do Vasco desembarcou em Campinas, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira. O grupo participará de um treinamento na manhã desta terça no CT do Guarani antes de embarcar para Araraquara, onde enfrentará a Ferroviária, às 21h30, no Estádio Fonte Luminosa, pela primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da competição, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase. Quem avançar nesta quarta fatura R$ 1,5 milhão e encara o vencedor do duelo entre Grêmio Anápolis (GO) ou Juazeirense (BA).

Vale lembrar que a equipe não teve uma boa atuação na derrota para o Fluminense no último sábado. O técnico Zé Ricardo deverá fazer alterações entre os titulares e disse que confia no grupo e no trabalho que tem sido feito desde o início da temporada.

A Ferroviária, por sua vez, também vem de uma derrota no Campeonato Paulista. A Locomotiva visitou o Ituano, e perdeu por 3 a 1, no Novelli Júnior. Com 10 pontos, o time ainda sonha em avançar à próxima fase do Estadual, mas também tem que ficar de olho na parte de baixo da tabela.

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Entre os relacionados, destaque para a ausência do lateral-direito Léo Matos, que ficou de fora por pção da Comissão Técnica. O jovem Andrey Santos segue como opção e entrou no segundo tempo contra o Tricolor, no último sábado. O colombiano Juan Quintero é um dos reforços que ainda não estreou e também está na lista.

Por outro lado, Yuri Lara e Vitinho estão em processo de recondicionamento físico junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). Cabe salientar que esta é a etapa final da transição e ambos têm boa previsão de retorno.

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- Os torcedores cruz-maltinos que quiserem acompanhar a partida na Fonte Luminosa poderão adquirir seus ingressos no site (www.totalticket.com.br) e também através da venda presencial na bilheteria do estádio. O setor 3 estará disponível para os vascaínos com ingressos custando R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia - informu o Vasco em seu site oficial.

Confira os jogadores do Vasco relacionados para enfrentar a Ferroviária:

Goleiros:HallsThiago RodriguesVanderlei

LateraisEdimarRiquelmeWeverton

Zagueiros

Anderson ConceiçãoJuan QuinteroLuis CangáUlisses

Meias

Andrey SantosBruno NazárioJuninhoLuiz HenriqueMatheus BarbosaNenêZé Gabriel

Atacantes

FigueiredoGabriel PecGetúlioJhon SanchezRanielAndrey Santos está entre relacionados do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)