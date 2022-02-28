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Vasco se prepara para estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária; Veja a lista de relacionados

Grupo desembarbou em Campinas e participará de um treinamento no CT do Guarani antes de embarcar para Araraquara. Duelo será na Fonte Luminosa, às 21h30, nesta quarta...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:02
A delegação do Vasco desembarcou em Campinas, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira. O grupo participará de um treinamento na manhã desta terça no CT do Guarani antes de embarcar para Araraquara, onde enfrentará a Ferroviária, às 21h30, no Estádio Fonte Luminosa, pela primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da competição, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase. Quem avançar nesta quarta fatura R$ 1,5 milhão e encara o vencedor do duelo entre Grêmio Anápolis (GO) ou Juazeirense (BA).
Vale lembrar que a equipe não teve uma boa atuação na derrota para o Fluminense no último sábado. O técnico Zé Ricardo deverá fazer alterações entre os titulares e disse que confia no grupo e no trabalho que tem sido feito desde o início da temporada.
A Ferroviária, por sua vez, também vem de uma derrota no Campeonato Paulista. A Locomotiva visitou o Ituano, e perdeu por 3 a 1, no Novelli Júnior. Com 10 pontos, o time ainda sonha em avançar à próxima fase do Estadual, mas também tem que ficar de olho na parte de baixo da tabela.
+ Decisão em Araraquara na quarta: Relembre as últimas quinze estreias do Vasco na Copa do Brasil
Entre os relacionados, destaque para a ausência do lateral-direito Léo Matos, que ficou de fora por pção da Comissão Técnica. O jovem Andrey Santos segue como opção e entrou no segundo tempo contra o Tricolor, no último sábado. O colombiano Juan Quintero é um dos reforços que ainda não estreou e também está na lista.
Por outro lado, Yuri Lara e Vitinho estão em processo de recondicionamento físico junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). Cabe salientar que esta é a etapa final da transição e ambos têm boa previsão de retorno.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Os torcedores cruz-maltinos que quiserem acompanhar a partida na Fonte Luminosa poderão adquirir seus ingressos no site (www.totalticket.com.br) e também através da venda presencial na bilheteria do estádio. O setor 3 estará disponível para os vascaínos com ingressos custando R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia - informu o Vasco em seu site oficial.
Confira os jogadores do Vasco relacionados para enfrentar a Ferroviária:
Goleiros:HallsThiago RodriguesVanderlei
LateraisEdimarRiquelmeWeverton
Zagueiros
Anderson ConceiçãoJuan QuinteroLuis CangáUlisses
Meias
Andrey SantosBruno NazárioJuninhoLuiz HenriqueMatheus BarbosaNenêZé Gabriel
Atacantes
FigueiredoGabriel PecGetúlioJhon SanchezRanielAndrey Santos está entre relacionados do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)
Crédito: VascofarátreinoemCampinasnestaterçaantesdeembarcarparaAraraquara(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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