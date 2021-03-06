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Vasco se posiciona 'veementemente' contra o retorno do público aos estádios de futebol

Em nota oficial, o clube destacou, contudo, que é a favor da continuidade do Estadual...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 15:29
Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO
Neste sábado, o Vasco, por meio de uma nota oficial, se manifestou contra o retorno de torcedores aos estádios. Segundo o clube, esta é uma "uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil." O presidente Jorge Salgado e a diretoria administrativa já comunicaram esse posicionamento à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e também aos clubes do estado.> Confira a tabela do Campeonato CariocaO Vasco ainda destacou que defende a continuidade da competição, "haja visto que o Rio de Janeiro é um estado territorialmente pequeno". Assim, o clube entende que os deslocamentos da delegação cruzmaltina e das demais equipes não exigirão uma logística de grande complexidade. CONFIRA A NOTA OFICIAL
"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica seu posicionamento quanto às questões relativas ao retorno de público aos estádios em partidas de futebol, conforme noticiado na imprensa nas últimas horas.
O Vasco da Gama entende que o retorno de torcedores aos estádios é uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil.
O presidente Jorge Salgado e sua diretoria administrativa já comunicaram tal posição à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), além dos clubes que por ela são representados, e reitera a vontade do CRVG em restringir o acesso somente aos profissionais credenciados, conforme protocolo já adotado durante o Campeonato Carioca 2021.
O Vasco reforça ainda que defende a continuidade da competição estadual, haja visto que o Rio de Janeiro é um estado territorialmente pequeno, e que os deslocamentos da delegação cruzmaltina, e das demais equipes, não envolvem transporte aéreo ou uma logística de grande complexidade.
O Clube reitera ainda ser favorável ao reforço do protocolo sanitário rígido adotado pela competição, com testagens periódicas para a Covid-19, uso de máscaras faciais, álcool gel e distanciamento social nas áreas de competições, conforme determina o Ministério da Saúde.
Portanto, o Vasco da Gama é veementemente contra o retorno de público aos estádios de futebol no atual momento de crise sanitária do país."

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