Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco se posiciona após protesto de torcida em aeroporto: 'Não iremos compactuar com intimidações'
futebol

Vasco se posiciona após protesto de torcida em aeroporto: 'Não iremos compactuar com intimidações'

No embarque da delegação para Chapecó, onde atua nesta sexta-feira, jogadores e o técnico Zé Ricardo foram cobrados e intimidados por membros de uma torcida organizada...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 14:05
Após membros de uma torcida organizada cobrarem jogadores e comissão técnica na chegada da delegação do Vasco no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, a diretoria do Cruz-Maltino se posicionou, por meio de um comunicado oficial, afirmando que não irão "compactuar com intimidações e posturas agressivas contra pessoas que estão no exercício de seu ofício."Confira, na íntegra, a nota publicada pelo Vasco nesta sexta-feira:
"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta o ocorrido no aeroporto Galeão, na última quinta-feira (21/04), durante o embarque de sua delegação para Chapecó.
Compreende-se o desejo do torcedor em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história. Porém, não iremos compactuar com intimidações e posturas agressivas contra pessoas que estão no exercício de seu ofício.
Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado do nosso torcedor, como sempre foi, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas."Confira a classificação e as próximas rodadas da Série B do BrasileirãoO Cruz-Maltino viajou nesta quinta-feira e enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira. A partida será na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram vistas agressões. A pressão foi feita a centímetros e de forma individual, antes de a delegação entrar no saguão do aeroporto.
Durante a cobrança, as críticas foram diretas ao trabalho de Carlos Brazil, a uma possível falta de cobranças de Zé Ricardo e, a Nene, em relação a um episódio específico: quando o meia atirou a braçadeira de capitão no gramado ao ser substituído no jogo contra o Vila Nova, na primeira rodada da Série B.
O Vasco vem de atuações ruins e empatou os dois primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, houve quase três semanas de treinos. Também por isso Zé Ricardo está pressionado no cargo.
Crédito: Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados