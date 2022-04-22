Vasco se posiciona após protesto de torcida em aeroporto: 'Não iremos compactuar com intimidações'

Após membros de uma torcida organizada cobrarem jogadores e comissão técnica na chegada da delegação do Vasco no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, a diretoria do Cruz-Maltino se posicionou, por meio de um comunicado oficial, afirmando que não irão "compactuar com intimidações e posturas agressivas contra pessoas que estão no exercício de seu ofício."Confira, na íntegra, a nota publicada pelo Vasco nesta sexta-feira:

"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta o ocorrido no aeroporto Galeão, na última quinta-feira (21/04), durante o embarque de sua delegação para Chapecó.

Compreende-se o desejo do torcedor em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história. Porém, não iremos compactuar com intimidações e posturas agressivas contra pessoas que estão no exercício de seu ofício.

Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado do nosso torcedor, como sempre foi, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas."Confira a classificação e as próximas rodadas da Série B do BrasileirãoO Cruz-Maltino viajou nesta quinta-feira e enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira. A partida será na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram vistas agressões. A pressão foi feita a centímetros e de forma individual, antes de a delegação entrar no saguão do aeroporto.

Durante a cobrança, as críticas foram diretas ao trabalho de Carlos Brazil, a uma possível falta de cobranças de Zé Ricardo e, a Nene, em relação a um episódio específico: quando o meia atirou a braçadeira de capitão no gramado ao ser substituído no jogo contra o Vila Nova, na primeira rodada da Série B.

O Vasco vem de atuações ruins e empatou os dois primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, houve quase três semanas de treinos. Também por isso Zé Ricardo está pressionado no cargo.