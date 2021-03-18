  • Vasco sai na frente, passa sufoco no fim, mas empata com a Caldense e avança de fase na Copa do Brasil
Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:40

LanceNet

Crédito: Rafael Ribeiro / CR Vasco da Gama
Foi com emoção. O Vasco segue sem vencer na temporada e a Caldense segue invicta. Mas o Cruz-Maltino deixou o Estádio Ronaldão, na noite desta quinta-feira, classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O resultado final foi um empate em 1 a 1 com o time da casa. A equipe de Marcelo Cabo jogava pela igualdade e, agora, se prepara para encarar o Botafogo no final de semana, novamente pelo Campeonato Carioca.
Confira a tabela da Copa do Brasil de 2021Chance lá, atenção cáO primeiro lance de emoção foi aos 19 minutos, quando Andrey deu um chute perigoso, mas para fora. Aos 23, Bruno Gomes fez uma boa jogada pela esquerda, rolou para a pequena área, mas a zaga cortou antes de a bola chegar em Tiago Reis. Só que o mesmo Bruno Gomes quase vacilou de forma fatal. Aos 27 minutos, se enrolou na saída de bola na entrada da área. Amarildo conseguiu chutar e Lucão fez a defesa.
Estreia como titular, primeiro golE o Cruz-Maltino voltou ao ataque. Aos 33, Marquinhos Gabriel cobrou falta frontal, a bola desviou na barreira e entrou. Placar aberto com o primeiro gol do meia-atacante pelo Cruz-Maltino. Foi também o primeiro jogo dele como titular da equipe.
Defende Passarelli!No início do segundo tempo, a Caldense tentou intensificar a marcação, mas quem teve a primeira chance foi o Vasco. MT tabelou, foi ao fundo e cruzou para Tiago Reis. Passarelli defendeu o cabeceio e, no rebote, Gabriel Pec não conseguiu dar direção à bola. Do outro lado, aos 12 minutos, Lucas Silva chutou com perigo para o gol de Lucão. E o cansaço visitante bateu.
Pressão mineiraCom o passar do tempo, pela necessidade de virar o jogo, a Veterana foi para cima do Vasco, que foi caindo de rendimento pelo desgastante físico. Mas faltava acertar a pontaria. Até que, aos 36 minutos, a bola sobrou com Bruno Oliveira na entrada da área e o chute foi preciso, no canto interior esquerdo de Lucão. Empate mineiro e tensão carioca até o final do jogo. Mas o placar não se alterou e o time cruz-maltino saiu classificado.
FICHA TÉCNICACALDENSE 1 X 1 VASCO
Data/Hora: 18/3/2021, às 17h30Local: Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Cartão Amarelo: Zeca e Juninho (VAS)Cartão Vermelho: Não houve
Gols: Marquinhos Gabriel, aos 33'/1ºT (0-1); Bruno Oliveira, aos 36'/2ºT (1-1)
CALDENSE: Passarelli, Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Verrone; Lucas Silva e Gabriel Tonini (Wagner, 46'/2ºT); Rafael Peixoto (Rincon, 11'/2ºT), David Lazari (Denis Macedo, 12'/ºT) e Bruno Oliveira; Amarildo (Denílson Gabionetta, Intervalo) - Técnico: Marcus Paulo Grippi.
VASCO: Lucão, Zeca (Léo Matos, 22'/2ºT), Ernando, Ricardo Graça e MT (Leandro Castan, 44'/2ºT); Bruno Gomes e Andrey; Gabriel Pec (Vinícius, 22'/2ºT), Marquinhos Gabriel (Juninho, 22'/2ºT) e Talles Magno; Tiago Reis (Cano, 30'/2ºT) - Técnico: Marcelo Cabo.

