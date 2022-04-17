Vasco sai atrás, mas busca o empate com o CRB fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro

O jogo foi animado, mas não necessariamente de boa atuação para o Vasco. O time de Zé Ricardo saiu atrás do CRB, neste sábado, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo Brasileirão da Série B, mas buscou o empate. Richard e Raniel marcaram. Na próxima rodada, o Galo vai até Campinas (SP) encarar a Ponte Preta. O Cruz-Maltino enfrenta a Chapecoense, também fora de casa.CRB NA FRENTEOs primeiros minutos tiveram de tudo: substituição forçada na zaga do time mandante, chute por cima dos visitantes e gol. E gol do CRB! Com espaço sobrando no meio-campo, Maicon lançou Yago na direita e o cruzamento deixou Richard em condição de apenas precisar empurrar para o gol vazio. Numa cobrança de falta aos 19 minutos, Nene obrigou Diogo Silva a fazer boa defesa.

EMPATEA atuação do Cruz-Maltino era feia, mas tinha mais volume que a do Galo. E pouco depois de uma solada de Iago Mendonça nas costas de Figueiredo ter sido punida apenas com cartão amarelo, Nene recebeu na esquerda, cruzou rasteiro e Raniel completou. Incompreensivelmente, o VAR demorou para confirmar o gol, mas o empate se fez. Só que, antes do fim do primeiro tempo, o time da casa assustou por duas vezes.

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TROCAÇÃO FRANCANa volta do intervalo, o Vasco se apresentou melhor. Yuri Lara teve uma chance dentro da área, mas chutou por cima. Só que o CRB manteve o ritmo do final do primeiro tempo. Faltava precisão, mas a trocação era franca. Aos dez, Richard chutou na direção de Thiago Rodrigues, que mandou o perigo para longe. E a pressão mandante prosseguiu. Aos 13, Gabriel Dias quase marcou contra após cabeceio de Yago. No minuto seguinte, Anselmo Ramon chutou com perigo. O time de Zé Ricardo assustou de verdade aos 17 minutos, quando Nene cobrou falta da intermediária, Edimar cabeceou, mas Diogo Silva salvou.

OS DOIS NO QUASEAos 24, Richard cruzou, Anselmo Ramon dominou e chutou forte. A bola bateu em Anderson Conceição, mas o susto à torcida vascaína novamente se fez. Aos 27, Nene cruzou da direita e foi Raniel quem tentou de cabeça, mas estava distante e o goleiro pegou. O relógio marcava 37 quando Iago Mendonça se esticou após cobrança de falta da intermediária. A bola passou perto do alvo, a bandeira do assistente levantou, mas o lance era duvidoso. E o placar não mais se alterou.

FICHA TÉCNICACRB 1 X 1 Vasco

Data e horário: 16/4/2022, 19hLocal: Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Cartões Amarelos: Marthã e Iago Mendonça (CRB); Zé Gabriel e Gabriel Pec (VAS)Cartões Vermelhos: -

Gols: Marthã (8'/1ºT 1-0), Raniel (37'/2ºT 1-1)

CRB (Técnico: Marcelo Cabo)Diogo Silva, Raul Prata, Iago Mendonça, Gilvan (Diego Ivo, 6'/1ºT) e Guilherme Romão (Reginaldo, 25'/2ºT); Marthã, Yago (Wallace, 32'/2ºT) e Maicon (Vico, 25'/2ºT); Richard, Anselmo Ramon e Fabinho (Wesley, 32'/2ºT).

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton, 38'/2ºT), Quintero, Anderson Conceição (Zé Vitor, 26'/2ºT) e Edimar; Yuri Lara (Juninho, 38'2ºT), Zé Gabriel e Nene; Figueiredo (Lucas Oliveira, 19'/2ºT), Raniel e Gabriel Pec (Erick, Intervalo).