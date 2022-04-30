Vasco reverte decisão da Justiça e cassa liminar; AGE será realizada neste sábado de forma híbrida

Diante da decisão da Justiça, o Vasco agiu de maneira rápida e derrubou a liminar que suspendia a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deste sábado. Com isso, os sócios poderão decidir as mudanças estatutárias aprovadas pelo Conselho de Beneméritos em março. Entre elas, está a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) no clube. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE".Nesta madrugada, a desembargadora Lúcia Regina Esteves de Magalhães publicou a decisão favorável ao Cruz-Maltino. Desse modo, o clube carioca poderá realizar a sua AGE com tranquilidade das 10h às 22h de forma híbrida. Os sócios poderão comparecer à Sede do Calabouço, no Centro, ou votar de forma online.

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Mais cedo, a Justiça acatou o pedido de um sócio do Vasco para suspender a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deste sábado. A ação foi movida pelo sócio Yuri Menêses Nascimento Gomes e está distribuída na 45ª Vara Cível da Comarca da Capital na quarta-feira. No texto, ele afirma que existem irregularidades na ata da última reunião do Conselho Deliberativo, na votação que aprovou as mudanças estatutárias.

No entanto, o Vasco conseguiu uma vitória na Justiça e poderá, enfim, realizar a segunda das quatro etapas do rito de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Caso as mudanças sejam aprovadas, haverão outras duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta oficial da 777 Partners por 70% da SAF do Gigante da Colina. Ambas as reuniões ainda não têm datas definidas e dependem da aprovação dos sócios para a sequência do rito.

ENTENDA COMO SERÁ A VOTAÇÃO DESTE SÁBADO

PROCESSO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA – Para aqueles que moram fora do Rio, ou que não queiram ir até a Sede do Calabouço, a votação será assim: a partir das 6h do sábado, a Tafner começa a enviar por email e/ou SMS, um link e uma senha para cada eleitor. A partir das 10h, o sócio poderá entrar no link fornecido, se identificar através do CPF e da senha e fazer sua opção de voto. Logo em seguida receberá uma mensagem confirmando seu voto. A votação se encerra às 22h. Lembrando que não será possível votar antes das 10h.

PROCESSO DE VOTAÇÃO PRESENCIAL – Para quem quiser votar presencialmente, basta se dirigir à Sede do Calabouço, no sábado 30 de abril das 10h às 22h com documento com foto, se identificar na entrada. Depois disso o sócio receberá uma senha e vai se dirigir a uma das três cabines de votação. As pessoas com dificuldades de locomoção, poderão votar no andar térreo.

Neste dia, o Calabouço será exclusivo para votação, não sendo permitida a permanência no local para outras atividades. Após votar, o sócio deverá deixar as instalações.