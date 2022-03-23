Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco renova contrato do lateral-esquerdo Riquelme até o fim de 2026

No ano passado, o lateral ganhou espaço na reta final da Série B e fez 23 partidas no total. Com a chegada de Edimar, ele tem ficado como suplente e atuou em cinco jogos em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:53

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:53

O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, a renovação de contrato de mais uma das joias de seu elenco. Trata-se do lateral-esquerdo Riquelme, que estendeu seu compromisso com o clube até dezembro de 2026. Apesar do Cruz-Maltino ter permanecido na Série B, o jovem se destacou em seus primeiros jogos no time profissional em 2021.O Gigante da Colina tem procurado renovar os contratos das joias de seu elenco. No último mês, Gabriel Pec, Ulisses e Figueiredo também estenderam seus vínculos e ambos têm sido constantemente utilizados pelo técnico Zé Ricardo desde o início da temporada.
Riquelme chegou ao Vasco em 2012 e ao longo desses anos esteve presente em convocações para as Seleções Brasileiras sub-15 e sub-17. O lateral-esquerdo também já chegou a treinar entre os profissionais, comandados por Tite.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
No ano passado, Riquelme ganhou mais espaço na reta final da Série B e fez 23 partidas no total. Com a chegada de Edimar, ele tem ficado como suplente e teve a oportunidade de estar em campo em cinco jogos. Até o momento, o lateral soma duas assistências desde que subiu ao time profissional, mas ainda não fez o primeiro gol.
Um desses jogos foi justamente contra o Bangu, que é comandado pelo ídolo Felipe. O encontro ficará marcado para sempre no coração da joia cruz-maltina, que não poupou elogios ao maior vencedor da história com a Cruz de Malta no peito.
+ Fenômeno nas redes sociais, Iran, o 'Luva de Pedreiro' bate pênalti em São Januário; confira o vídeo
- Sem palavras pra descrever esse momento! A ficha ainda não caiu… Primeira vez te encontrando, ídolo Felipe Maestro, ainda mais em São Januário. Uma referência, inspiração pra mim, um craque, um maestro. Sonho realizado. Deus não disse que seria fácil, só que era possível - publicou Riquelme no Instagram.
Crédito: RiquelmeéumadasmaioresjoiasdoelencodoVascoerenovouseucontrato(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados