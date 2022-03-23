Vasco renova contrato do lateral-esquerdo Riquelme até o fim de 2026

O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, a renovação de contrato de mais uma das joias de seu elenco. Trata-se do lateral-esquerdo Riquelme, que estendeu seu compromisso com o clube até dezembro de 2026. Apesar do Cruz-Maltino ter permanecido na Série B, o jovem se destacou em seus primeiros jogos no time profissional em 2021.O Gigante da Colina tem procurado renovar os contratos das joias de seu elenco. No último mês, Gabriel Pec, Ulisses e Figueiredo também estenderam seus vínculos e ambos têm sido constantemente utilizados pelo técnico Zé Ricardo desde o início da temporada.

Riquelme chegou ao Vasco em 2012 e ao longo desses anos esteve presente em convocações para as Seleções Brasileiras sub-15 e sub-17. O lateral-esquerdo também já chegou a treinar entre os profissionais, comandados por Tite.

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No ano passado, Riquelme ganhou mais espaço na reta final da Série B e fez 23 partidas no total. Com a chegada de Edimar, ele tem ficado como suplente e teve a oportunidade de estar em campo em cinco jogos. Até o momento, o lateral soma duas assistências desde que subiu ao time profissional, mas ainda não fez o primeiro gol.

Um desses jogos foi justamente contra o Bangu, que é comandado pelo ídolo Felipe. O encontro ficará marcado para sempre no coração da joia cruz-maltina, que não poupou elogios ao maior vencedor da história com a Cruz de Malta no peito.

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- Sem palavras pra descrever esse momento! A ficha ainda não caiu… Primeira vez te encontrando, ídolo Felipe Maestro, ainda mais em São Januário. Uma referência, inspiração pra mim, um craque, um maestro. Sonho realizado. Deus não disse que seria fácil, só que era possível - publicou Riquelme no Instagram.