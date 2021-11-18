Vasco renova com o goleiro Halls até o fim da próxima temporada

Em meio à reta final da Série B, o Vasco acertou sua renovação de contrato do goleiro Halls até o fim da próxima temporada (dezembro de 2022). O arqueiro, que é da base cruz-maltina, atuou em apenas uma partida na competição, diante do Remo, no primeiro turno, quando Vanderlei foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo. A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira. Além dele, o Cruz-Maltino tem em seu elenco os seguintes goleiros: Vanderlei, Lucão, Alexander, Fintelman e Fernando Miguel, que está emprestado ao Atlético-GO até o fim da Série A.

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A tendência é que com a reformulação do elenco, Vanderlei deixe o clube no fim da temporada e não tenha seu contrato renovado (termina 31 de dezembro). Ele perdeu espaço na reta final do campeonato para Lucão, que tem tido uma sequência em frente à meta vascaína. O jovem tem mercado, já que foi medalhista olímpico, mesmo na reserva.

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O Gigante da Colina volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Remo. A equipe não vence desde a 30ª rodada, quando bateu o Coritiba, em São Januário. Nas últimas três partidas em seu estádio, o time sofreu dez gols.Nome do goleiro Halls, do Vasco, no Bid da CBF (Reprodução/BID)