Vasco receberá, na próxima semana, um diretor e o chefe de scout do Genoa, que pertence à 777 Partners

O Vasco vai receber, na próxima semana, dois profissionais alemães do Genoa (ITA). A dupla responsável pelo trabalho de scout do clube italiano vai colaborar, in loco, com as atividades que já vêm sendo desenvolvidas pelo Cruz-Maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz são contratados, em última instância, pela 777 Partners, empresa estadunidense à qual a equipe de Gênova pertence e que tem encaminhada a compra do futebol vascaíno. Ainda não há data definida para o desembarque dos profissionais.Confira a publicação do Vasco: