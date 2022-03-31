Vasco receberá, na próxima semana, um diretor e o chefe de scout do Genoa, que pertence à 777 Partners

O Vasco vai receber, na próxima semana, dois profissionais alemães do Genoa (ITA). A dupla responsável pelo trabalho de scout do clube italiano vai colaborar, in loco, com as atividades que já vêm sendo desenvolvidas pelo Cruz-Maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz são contratados, em última instância, pela 777 Partners, empresa estadunidense à qual a equipe de Gênova pertence e que tem encaminhada a compra do futebol vascaíno. Ainda não há data definida para o desembarque dos profissionais.Confira a publicação do Vasco:
"NOTA OFICIAL
O Club de Regatas Vasco da Gama informa que na próxima semana vai receber a visita técnica de dois membros do grupo 777 Partners ligados ao Genoa. Johannes Spors, diretor geral do clube italiano e Sebastian Arenz, chefe de scout do Genoa. Ambos vão passar a semana reunidos com a direção geral de futebol, o Centro de Scout e Inteligência e Departamento de Saúde e Performance. Eles vão conhecer São Januário, o CT Moacyr Barbosa e o CT da Base em Caxias."