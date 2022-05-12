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Vasco realiza palestra de conscientização e prevenção a atos discriminatórios com elenco

Na última segunda-feira, o grupo profissional participou de uma atividade, no CT Moacyr Barbosa, que reforçou que o atleta não se cale quando receber ato discriminatório...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:05
O Departamento de Integridade e Compliance do Vasco realizou, na última segunda-feira, uma palestra com o elenco profissional na busca pela conscientização e prevenção a atos discriminatórios no futebol. A atividade aconteceu na última segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.Em sua história, o Gigante da Colina sempre foi pioneiro nas lutas sociais dentro e fora de campo. Dessa forma, o clube tem promovido palestras importantes tanto para a equipe profissional, quanto para as divisões de base sobre temas essenciais para a reflexão sobre o momento da sociedade brasileira.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A Coordenadora de Integridade e Compliance do Vasco, Clarissa Arteiro, falou sobre a responsabilidade social dos atletas e o aprendizado que essas palestras trazem para o grupo.
– É muito importante que os atletas do Vasco entendam seu papel e responsabilidade na sociedade. Foi um momento de muito aprendizado e reforço para que nossos atletas não se calem diante de qualquer ato discriminatório – afirmou Clarissa Arteiro entrevista ao site oficial do clube carioca.
+Zé Ricardo projeta duelo contra o Bahia e pede apoio à torcida do Vasco: 'São Januário vira um caldeirão'
O Vasco volta a campo neste domingo, às 16h, diante do líder da Série B: Bahia. O jogo é válido pela sétima rodada e já teve 19 mil ingressos emitidos, com promessa de casa cheia. Caso vença o duelo, o Cruz-Maltino poderá entrar pela primeira vez no G4 desta edição da competição nacional.
Crédito: ElencoprofissionaldoVascoparticipoudeumapalestraeducativanaúltimasegunda(Foto:DanielRamalho/Vasco

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