Vasco realiza encontro com pais e responsáveis de atletas

O Departamento de Futebol de Base do Vasco se reuniu, nesta segunda-feira, com pais e responsáveis de atletas das categorias Sub-7 até Sub-10 (etapa de iniciação e Sub-11 até Sub-14 (etapa de desenvolvimento). A ideia do encontro foi para apresentar aos familiares todo o trabalho desenvolvido junto com os Meninos da Colina acerca de visão, missão, valores e os pilares na formação de atletas.> Queda de rendimento de Nenê faz crescer expectativa por Palácios

– Nós realizamos uma reunião de apresentação geral das categorias de base do Vasco da Gama, onde a gente convidou os pais das categorias Sub-7, 8, 9 e 10, que no processo de formação é etapa de iniciação. Também fizemos uma reunião com os pais dos atletas das categorias Sub-11, 12, 13 e 14, que é etapa de desenvolvimento. Mostramos um pouco do nosso trabalho, sobre qual é a nossa visão, nossa missão e valores, sobre os pilares das categorias de base - disse Rodrigo Dias, gerente geral da base.

Rodrigo também explicou aos familiares, quais seriam os três pilares nesta formação dos jogadores. O processo começa na identificação do talento. Depois passa pelo desenvolvimento por meio dos treinamentos e é finalizado nos torneios, onde são avaliados por profissionais, que trabalham nas categorias de base do clube.

– Tudo começa com a identificação do talento, através do Futsal, da Captação ou da Análise de Mercado. No segundo pilar a gente desenvolve esse talento, através dos treinamentos, ministrando conteúdos e conceitos de jogo. Não só o treino propriamente dito em campo e quadra, mas também toda e qualquer intervenção de qualquer um dos nossos profissionais dentro do departamento de futebol de base. E o terceiro pilar é a competição. Que é a “prova” para o atleta. É a melhor maneira da gente avaliar os conteúdos que foram ministrados no treinamento - informa Rodrigo.