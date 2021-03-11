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futebol

Vasco quita folha salarial de dezembro e 13º dos funcionários

Cruz-Maltino deu prioridade ao pagamento de uma parcela e o décimo terceiro dos funcionários, mas busca recursos para colocar os salários em dia dos atletas profissionais
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:29
Crédito: Presidente Jorge Salgado busca recursos para quitar os salários atrasados dos atletas (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco pagou, nesta quinta-feira, a folha salarial referente ao mês de dezembro, assim como o 13º dos funcionários. Com isso, o clube ainda deve janeiro e o mês de fevereiro venceu no último dia 5. Porém, pelo acordo interno, o dia 20 é considerado como data do vencimento.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaO clube ainda deve os meses de dezembro, janeiro e o 13º salário aos jogadores. Durante a posse, o presidente eleito no pleito do ano passado, Jorge Salgado, prometeu colocar os salários de atletas e funcionários em dia até abril.
Neste sentido, a direção procura recursos para quitar os vencimentos atrasados dos jogadores. Há valores a pagar, inclusive, para atletas que deixaram o Vasco no final do ano passado e no final da temporada, em fevereiro.

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