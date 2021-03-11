Vasco quita folha salarial de dezembro e 13º dos funcionários

Crédito: Presidente Jorge Salgado busca recursos para quitar os salários atrasados dos atletas (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco pagou, nesta quinta-feira, a folha salarial referente ao mês de dezembro, assim como o 13º dos funcionários. Com isso, o clube ainda deve janeiro e o mês de fevereiro venceu no último dia 5. Porém, pelo acordo interno, o dia 20 é considerado como data do vencimento.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO clube ainda deve os meses de dezembro, janeiro e o 13º salário aos jogadores. Durante a posse, o presidente eleito no pleito do ano passado, Jorge Salgado, prometeu colocar os salários de atletas e funcionários em dia até abril.