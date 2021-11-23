Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco projeta recuperar atraso na reformulação do futebol a partir de reunião com Ricardo Gomes
futebol

Vasco projeta recuperar atraso na reformulação do futebol a partir de reunião com Ricardo Gomes

Duas semanas após admitir o fim das chances de acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, Cruz-Maltino deverá novo integrante do departamento de futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 07:30

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 07:30

No dia 7 de novembro, o Vasco foi goleado pelo Botafogo e admitiu publicamente que não tinha mais como obter o acesso à Série A. Mais de duas semanas se passaram e só agora a óbvia, prometida e necessária reformulação do departamento de futebol deverá ter um passo concreto. A partir de Ricardo Gomes.O ex-treinador e diretor de futebol do clube no início da década passada tem reunião marcada com o presidente do clube, Jorge Salgado, para esta terça-feira. A partir de então deverá ser definido qual cargo o campeão da Copa do Brasil de 2011 vai ocupar, caso se confirme a contratação. O interesse vascaíno no ex-zagueiro foi publicado primeiramente pelo "Ge".
Com o retumbante fracasso do Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro, mudanças seriam inevitáveis. Saíram o técnico, Fernando Diniz, e o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro; um novo organograma será visto para a temporada 2022.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Em campo, alguns jogadores tiveram férias antecipadas. O problema é que o tempo passou, a revolução interna não aconteceu ainda e a rodada final da competição se aproxima. Com ela, basicamente os mesmos jogadores e um vazio no comando do futebol, pasta que é o carro-chefe do clube.
Ricardo Gomes deverá ser o primeiro nome contratado para a próxima temporada. Talvez seja ele quem comande a reestruturação do departamento, talvez ele faça parte da engrenagem sem dirigi-la. Mas o clube precisa agir rapidamente.
Crédito: RicardoGomeseraotécnicodoVasconaconquistadaCopadoBrasilde2011(Foto:MiguelSchincariol/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados