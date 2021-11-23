Vasco projeta recuperar atraso na reformulação do futebol a partir de reunião com Ricardo Gomes

No dia 7 de novembro, o Vasco foi goleado pelo Botafogo e admitiu publicamente que não tinha mais como obter o acesso à Série A. Mais de duas semanas se passaram e só agora a óbvia, prometida e necessária reformulação do departamento de futebol deverá ter um passo concreto. A partir de Ricardo Gomes.O ex-treinador e diretor de futebol do clube no início da década passada tem reunião marcada com o presidente do clube, Jorge Salgado, para esta terça-feira. A partir de então deverá ser definido qual cargo o campeão da Copa do Brasil de 2011 vai ocupar, caso se confirme a contratação. O interesse vascaíno no ex-zagueiro foi publicado primeiramente pelo "Ge".

Com o retumbante fracasso do Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro, mudanças seriam inevitáveis. Saíram o técnico, Fernando Diniz, e o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro; um novo organograma será visto para a temporada 2022.

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Em campo, alguns jogadores tiveram férias antecipadas. O problema é que o tempo passou, a revolução interna não aconteceu ainda e a rodada final da competição se aproxima. Com ela, basicamente os mesmos jogadores e um vazio no comando do futebol, pasta que é o carro-chefe do clube.

Ricardo Gomes deverá ser o primeiro nome contratado para a próxima temporada. Talvez seja ele quem comande a reestruturação do departamento, talvez ele faça parte da engrenagem sem dirigi-la. Mas o clube precisa agir rapidamente.