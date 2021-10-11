Vasco pretende fazer do Centro Cultural Candinho instrumento de educação à sociedade. Entenda

O Vasco pretende ser ousado na gestão do Centro Cultural Candinho. O local de fundação do clube, que será reformado a partir da colaboração feita pela torcida, deverá se tornar um local histórico não só para o Cruz-Maltino. Walmer Peres, historiador do centro de memória vascaíno, explica.- Esse processo de revitalização do Candinho é fundamental para o Vasco da Gama. Estamos falando da sede da fundação do clube, um centro cultural que homenageia o primeiro presidente negro de um clube náutico no Rio de Janeiro, que estava na vida associativa do Vasco desde 1901, foi eleito em 1904, reeleito em 1905 e foi o presidente dos dois primeiros títulos de campeonato do Rio de Janeiro - reforçou Walmer. E emendou: