Vasco presenteia Felipe, técnico do Bangu, em sua volta a São Januário: 'Sempre será bem-vindo à sua casa'

Antes do início da partida entre Vasco e Bangu, a direção cruz-maltina presenteou o ídolo Felipe, atual comandante do Alvirrubro com uma camisa. Esse é o reencontro do ex-jogador com o clube em São Januário depois de dez anos. Vale lembrar que ele é o atleta que mais conquistou títulos com a Cruz de Malta no peito. O Gigante da Colina divulgou o momento em sua rede social, e quem entregou a camisa a Felipe foi o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório. Cabe salientar que o presidente Jorge Salgado viajou para conversar com os possíveis investidores interessados na SAF vascaína.

- Você sempre será bem-vindo à sua casa, Felipe! - publicou o Vasco nas redes sociais.

Revelado pelo Gigante da Colina, Felipe começou a aparecer para a torcida desde jovem, quando atuou no futsal do clube e começou a ter chance na equipe principal, no futebol de campo. Desde que entrou, o lateral-esquerdo, na época, jamais saiu e conseguiu conquistar a titularidade naquela que seria uma das maiores gerações da história e ficaria na memória do torcedor vascaíno.

Com a camisa do Vasco, Felipe ergueu o troféu do Campeonato Brasileiro em 1997 e 2000, da Mercosul também em 2000, a Libertadores de 1998, o Carioca do mesmo ano e a Taça Rio-São Paulo de 1999. Anos depois, ao voltar já como maestro no meio de campo, ele fez parte da campanha do último título nacional do clube, a Copa do Brasil 2011.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

O último jogo de Felipe com a camisa do Vasco aconteceu dia 11 de novembro de 2012, em São Januário, contra o Atlético-MG. Desde então, o craque não havia voltado à Colina Histórica, onde foi e fez o torcedor vascaíno feliz durante anos de carreira.