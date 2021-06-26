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Vasco prepara série de homenagens para o dia o do orgulho gay

Cruz-Maltino terá mosaico e ingressos virtuais com homenagens ao movimento LGBTQIA+...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 16:36
Crédito: Divulgação
O Vasco prepara uma série de homenagens para o Dia Internacional do Orgulho Gay, que é comemorado sempre no dia 28/6. Nas redes sociais, os vascaínos mais atentos já puderam notar que os perfis do clubes têm as fotos envoltas com as cores do movimento LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e +).
Agora, o clube intensifica as ações afirmativas para a partida contra o Brusque, na noite deste domingo (27), em São Januário, véspera do fatídico dia. De acordo com o site "ge", haverá um mosaico no estádio fazendo uma alusão ao movimento.
Outra medida está na venda de ingressos simbólicos para a partida. Os vascaínos que adquirirem as entradas virtuais recebem um ingresso com as cores do arco-íris, que representam o movimento. Há ainda a possibilidade do uniforme cruz-maltino também fazer alguma referência ao movimento.

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