Vasco prega estabilidade contra a crise: 'Seguir nosso planejamento'

Depois da eliminação prematura na Copa do Brasil, o Vasco decidiu pregar a estabilidade e dar sequência ao trabalho do técnico Zé Ricardo. Em meio à crise, o gerante de futebol, Carlos Brazil, tem dado respaldo para o treinador seguir na construção do elenco visando a estreia na Série B, que acontece dia 9 de abril, contra o Vila Nova, em São Januário.Nos jogos decisivos, a equipe carioca deixou a desejar e não teve atuações convincentes. Tanto nos clássicos, como nas duas partidas eliminatórias da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino não conseguiu se impor e ter um estilo de jogo que incomodasse os adversários. Apesar da queda de rendimento, Zé Ricardo deixou claro que irá seguir o planejamento e corrigir os erros.

- Nós temos que seguir nosso planejamento, queríamos muito ter passado na Copa do Brasil. Entendo que precisamos continuar trabalhando, treinando bastante. Foram muitos jogos em poucos dias, lamentamos bastante essa eliminação. Vamos buscar corrigir nossos erros, focar no nosso planejamento da temporada que é subir para a primeira divisão - disse o comandante.

Em meio à crise e a esperança na aprovação da SAF, a oscilação de uma equipe ainda em formação era esperada, porém a eliminação precoce obviamente não estava nos planos. Mesmo assim, entende-se que foram apenas dois meses de trabalho e que a constante troca de treinadores não seria benéfica ao futebol do Vasco. Segundo o gerente geral de futebol, Carlos Brazil, não há motivo para a saída de Zé Ricardo.

- A troca de treinadores no futebol brasileiro é uma cultura que precisa acabar. Zé Ricardo tem minha total confiança, tem ideia de jogo interessante, é um profissional dedicado, chega ao CT 8 da manhã e sai 10 da noite. A comissão técnica é muito séria e competente. Tirar o treinador só faz atrasar o avanço. O grupo todo respeita muito o Zé, não tem motivo para cogitarmos a saída dele - explicou Carlos Brazil ao portal "GE", e emendou:

- Nosso maior objetivo é a Série B. São dois meses de trabalho, é muito pouco para a formação de um elenco. Julgar hoje o trabalho do Zé é até injusto, não se faz um time em tão pouco tempo - completou.

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Desde a chegada do treinador, foram doze partidas, com sete vitórias, dois empates e três derrotas (63,8% de aproveitamento) - 18 gols feitos e 12 sofridos. O foco agora é dar mais entrosamento ao time, que volta a campo no domingo contra o Resende, às 16h, em São Januário, e irá conhecer o seu adversário na semifinal do Carioca.