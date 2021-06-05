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futebol

Vasco perde para a Portuguesa na terceira rodada da Copa Rio Sub-15

Meninos da Colina sofreram o primeiro revés na competição estadual e perderam para a Lusa por 2 a 0. Equipe volta a campo diante do Bangu, no sábado, às 9h, em Moça Bonita...

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 19:20
Crédito: Valdir Santiago/Divulgação
O Vasco entrou em campo neste sábado pela Copa Rio Sub-15 e perdeu para a Portuguesa-RJ por 2 a 0. Com isso, a equipe teve seu primeiro revés na competição estadual. O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Douglas Coelho será diante do Bangu, no próximo sábado, às 9h, no Estádio Moça Bonita.
Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Na partida, o primeiro lance de perigo do Gigante da Colina aconteceu aos 15, quando Moroni arriscou da entrada da área, mas o goleiro adversário fez uma bela defesa. Outro momento bom para a equipe da Cruza de Malta foi com Louback, que deu um drible da vaca, enganou e marcação e tocou para Velon bater para o gol.
Ainda no primeiro tempo, João Victor dominou a bola e bateu de gora da área para uma belíssima defesa do arqueiro da Lusa , que evitou o que seria o primeiro gol vascaíno no jogo.
> CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!
Na etapa final, após belo lançamento, Feijão se antecipou e bateu no canto do goleiro Marco Antônio para abrir o placar. aos 14 minutos. Aos 36, Thiago Queiroz recuou para o goleiro vascaíno que chutou em cima do adversário e a bola foi parar no fundo da rede.

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