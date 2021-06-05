Vasco perde para a Portuguesa na terceira rodada da Copa Rio Sub-15

Crédito: Valdir Santiago/Divulgação

O Vasco entrou em campo neste sábado pela Copa Rio Sub-15 e perdeu para a Portuguesa-RJ por 2 a 0. Com isso, a equipe teve seu primeiro revés na competição estadual. O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Douglas Coelho será diante do Bangu, no próximo sábado, às 9h, no Estádio Moça Bonita.

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Na partida, o primeiro lance de perigo do Gigante da Colina aconteceu aos 15, quando Moroni arriscou da entrada da área, mas o goleiro adversário fez uma bela defesa. Outro momento bom para a equipe da Cruza de Malta foi com Louback, que deu um drible da vaca, enganou e marcação e tocou para Velon bater para o gol.

Ainda no primeiro tempo, João Victor dominou a bola e bateu de gora da área para uma belíssima defesa do arqueiro da Lusa , que evitou o que seria o primeiro gol vascaíno no jogo.

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