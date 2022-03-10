Vasco perde para a Juazeirense nos pênaltis e está eliminado da Copa do Brasil

A Juazeirense eliminou o Vasco da Copa do Brasil Crédito: Juazeirense/Ascom

Foi mais uma partida ruim do Vasco. O time até saiu na frente, com Raniel, mas Nildo Petrolina empatou ainda no primeiro tempo. Nos pênaltis, Nene e Anderson Conceição pararam em Anderson Conceição, o Cruz-Maltino perdeu por 4 a 2 e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense-BA nesta quarta-feira (09).

O jogo mal havia começado e já estava bastante pegado. E logo aos cinco minutos, Nene cobrou falta da intermediária lançando Gabriel Pec, que cruzou de primeira para Bruno Nazário completar. Belo gol para abrir o placar. Os baianos tentavam ser rápidos nas investidas. Aos 14, Anicete cruzou, Deysinho cabeceou e Thiago Rodrigues espalmou.

O tempo foi passando e o Vasco foi tendo dificuldade para voltar à área de Rodrigo Calaça. Era a Juazeirense quem dominava as ações. Aos 25, por exemplo, Deysinho recebeu pela direita, mas chutou para fora; aos 29, Clebson cobrou falta de longe, mas o goleiro cruz-maltino defendeu com facilidade. Aos 32, Nazário até achou Weverton, que chutou com perigo e o goleiro mandou para escanteio. Dois minutos depois, porém, Dadinha começou a jogada, Anicete não dominou, mas Nildo Petrolina chutou muito forte para acertar o ângulo superior esquerdo e empatar.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com o time da casa melhor. Com um minuto, Nildo Petrolina cobrou falta da direita, Eduardo desviou e Thiago Rodrigues fez grande defesa. O lance acabou anulado por impedimento, mas o susto foi um fato. Três minutos depois, após cruzamento da direita, Anderson Conceição quase fez gol contra ao tentar afastar o perigo. Dois minutos mais, foi Weverton quem quase desviou contra a própria baliza.