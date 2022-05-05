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Vasco perde para a Ferroviária no Brasileirão Sub-20 de futebol feminino, em Santana de Parnaíba

Meninas da Colina perdem a segunda seguida na competição nacional e seguem sem pontuar. Rhaissa marcou o gol da vitória da equipe paulista com um chute de fora da área...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:51
A equipe Sub-20 de futebol feminino do Vasco voltou a campo pelo Brasileirão da categoria nesta quinta-feira. As Meninas da Colina perderam para a Ferroviária por 1 a 0, em Santana de Parnaíba (SP). Na próxima rodada, os cariocas encaram o Atlético-MG, às 8h30, no sábado. No início da partida, a Ferroviária teve mais posse de bola e conseguiu se impor diante do Vasco. As melhores chances das cariocas passaram pelos pés do trio ofensivo Bruna, Thalita e Lorrane.
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Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino tentou abrir o placar pelas laterais. Yasmin tocou para Lorraine, que avançou, mas a arqueira adversária evitou o perigo. No fim, a Locomotiva marcou o gol da vitória e deixou o gramado com os três pontos. Rhaissa, de fora da área, garantiu o triunfo do time paulista.
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O Vasco foi a campo com a seguinte escalação: Bibi, Sabrina, Maria Eduarda, Kaylla e Duda; Juanny, Júlia (Larissa), Yasmin (Kaká) e Bruna; Lorrane e Thalita (Dudinha).
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Na primeira rodada, as meninas foram derrotadas pelo Fortaleza por 2 a 0 e seguem sem pontuar na competição. Vale lembrar que o Vasco está no Grupo C ao lado de Atlético-MG, Ferroviária e da equipe cearense.
Crédito: VascoseguesempontuarnoBrasileirãoSub-20defutebolfeminino(Foto:JoãoPedroIsidro/Vasco

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