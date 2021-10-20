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Vasco pede à CBF e terá presença de sua torcida fora de casa; 290 bilhetes estão disponíveis contra o Náutico

Carlos Roberto Osório se reuniu com diretor de competição da entidade na terça-feira Com isso, o clube terá a presença de sua torcida como visitante no restante da Série B
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Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 13:45
Crédito: Vasco terá a presença de seu torcida nos quatro jogos fora de casa que restam na Série B (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira, que solicitou à CBF a presença de sua torcida também nos jogos como visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, para o duelo contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife, serão disponibilizados 290 ingressos para vascaínos. O clube obedeceu a publicação da última segunda, que atualizou o “Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público aos Estádios em Competições da CBF”.Com a mudança anunciada, a entidade autorizou a presença da torcida visitante com pelo menos 10% da carga de ingressos disponíveis por jogo. Essa liberação terá que obedecer todos os protocolos sanitários locais.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na última terça-feira, Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do clube, se reuniu com o Diretor de Competições da entidade, Manuel Flores, e fez o requerimento formal com o pedido do Vasco.
- A torcida do Vasco é nacional. Queremos nossos torcedores presentes em todas nossas partidas nessa reta final da Série B. Eles são a força que vai recolocar o Vasco no seu lugar de direito, entre os grandes do futebol brasileiro - disse o VP Geral Carlos Roberto Osorio.
Por fim, cabe salientar que a CBF vai notificar as Federações Estaduais de Pernambuco, São Paulo, Goiás e Paraná (estados onde o Vasco joga fora de casa na reta final da Série B). O primeiro compromisso acontecerá no domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos, em Recife.
+ Mudanças de Diniz vão além do estilo de jogo e fazem o Vasco ser mais competitivo e sonhar com o acesso
Além do Timbu, o Vasco também terá pela frente Guarani, Vila Nova e Londrina, como visitante, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Restam oito partidas na competição e o clube tem 46 pontos, quatro abaixo do quarto colocado, que atualmente é o Avaí.

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