Vasco passa treinos para o Estádio Ronaldo Nazário, do São Cristóvão

O Vasco vai mudar de local de treinos na próxima semana. Para poupar o gramado principal de São Januário, o Cruz-Maltino entrou em acordo com o São Cristóvão para trabalhar no Estádio Ronaldo Nazário, que fica próximo à Colina Histórica. A informação foi publicada originalmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo LANCE!.Será a partir de terça-feira e até que o time de Ramon Menezes vai trabalhar no local onde "nasceu o fenômeno", conforme a frase pintada no local. Foi no clube da Zona Norte que o multicampeão ex-atacante foi revelado.