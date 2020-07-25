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futebol

Vasco passa treinos para o Estádio Ronaldo Nazário, do São Cristóvão

Cruz-Maltino vai preservar o campo principal de São Januário e, por isso, deverá fazer as atividades no local próximo à Colina, possivelmente, nas duas próximas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 19:47

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:47

Crédito: São Cristóvão é um clube campeão estadual, e se orgulha de ter revelado o 'Fenômeno' (Divulgação/São Cristóvão
O Vasco vai mudar de local de treinos na próxima semana. Para poupar o gramado principal de São Januário, o Cruz-Maltino entrou em acordo com o São Cristóvão para trabalhar no Estádio Ronaldo Nazário, que fica próximo à Colina Histórica. A informação foi publicada originalmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo LANCE!.Será a partir de terça-feira e até que o time de Ramon Menezes vai trabalhar no local onde "nasceu o fenômeno", conforme a frase pintada no local. Foi no clube da Zona Norte que o multicampeão ex-atacante foi revelado.
Em São Januário, as atividades se dividem entre o campo principal, preservado de olho no Campeonato Brasileiro, e o campo anexo. Coletivos e atividades similares ocorrem no campo prioritário.
É provável que o Vasco trabalhe no estádio do São Cristóvão também na semana seguinte. O Cruz-Maltino estreia no Campeonato Brasileiro no dia nove de agosto. O primeiro jogo em casa é contra o Sport, no dia 13 de agosto, pela segunda rodada.

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