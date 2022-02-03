Vasco passa susto no fim, mas vence o Nova Iguaçu e segue invicto no Campeonato Carioca

A tranquilidade reinou quase que absoluta em São Januário na noite desta quarta-feira. A atuação do Vasco foi segura durante quase todo o tempo, o time chegou a ter três gols de vantagem, mas um susto no fim deixou o placar em 3 a 2. Vitória, invencibilidade no Campeonato Carioca mantida, só que sem a segurança de quase toda a partida.PLACAR ABERTOO jogo começou animado e equilibrado. Com quatro minutos, Gabriel Pec enfileirou adversários por 20 metros até ser derrubado com falta forte. Três minutos depois, Dieguinho chutou de fora da área, obrigando Thiago Rodrigues a fazer boa defesa. Em seguida, Pec e Raniel tiveram chances, mas perderam. Até que aos 18 minutos, a bola bateu no braço esquerdo de Leonardo. Nene cobrou o pênalti e abriu o placar.
NÃO VALEUAos 35 minutos, boa trama resultou no passe de Nene para Raniel. O centroavante limpou, chutou e a bola bateu em Pec, que completou. O ponta, porém, estava impedido. Quatro minutos depois, Gilberto cobrou falta com muita força, de longe, obrigando o goleiro vascaíno a fazer boa defesa.
AMPLIOUO segundo tempo começou com um quase gol do time visitante. Samuel, após jogada pela direita. Mas a bola foi para fora. O que não foi para fora foi o cabeceio de Raniel, aos sete minutos, depois do cruzamento açucarado de Ulisses, que surpreendeu aparecendo no ataque.
GOLEADAO placar dilatou aos 16, quando Nene recebeu lançamento de Matheus Barbosa, avançou pela esquerda, passou por um zagueiro e deslocou o goleiro. Golaço e goleada desenhada. Aos 25, Andrey quase descontou, mas o chute de fora da área foi no travessão.
SUSTOHavia um Samuel no meio do caminho. O centroavante do Nova Iguaçu aproveitou as chances que teve aos 37 e aos 46 minutos, dando emoção à partida. Era 3 a 2 no placar, e ele não mais foi alterado.
FICHA TÉCNICAVASCO 3 X 2 NOVA IGUAÇU
Data e hora: 2/2/2022, às 21h35Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Gomes MagalhãesPúblico pagante: 4.903Público presente: 5.031Renda: R$ 120.790,00
Cartões Amarelos: Matheus Barbosa e Juninho (VAS); Gilberto, André Santos e Vinícius (NOV)Cartões Vermelhos: Não houve
Gols: Nene, 17'/1ºT (1-0), Raniel, 7'/2ºT (2-0), Nene, 16'/2ºT (3-0), Samuel, 37'/2ºT (3-1) e 46'/2ºT (3-2)
VASCOThiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa (Galarza, 21'/2ºT) e Juninho (MT, 30'/2ºT); Gabriel Pec, Nene (Isaque, 39'/2ºT) e Bruno Nazário (Sánchez, 30'/2ºT); Raniel (Getúlio, 21'/2ºT) - Técnico: Zé Ricardo.
NOVA IGUAÇULuis Henrique, Leonardo, André Santos, Gilberto (Gabriel Pinheiro, 39'/2ºT) e Rafinha (Carlinhos, Intervalo); Abuda (Dedé, 18'/2ºT) e Vinicius; Andrey, Dieguinho (Vandinho, 18'/2ºT) e Luã Lúcio (Rodrigo Andrade, 18'/2ºT); Samuel - Técnico: Carlos Vítor.