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Vasco parabeniza Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que venceu a batalha contra a COVID-19

Ortopedista, que completa neste sábado 70 anos, faz parte do grupo VascoMed...
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Publicado em 

06 jun 2020 às 18:08

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 18:08

Crédito: Munhoz ficou 62 dias internado lutando contra o novo coronavírus (Matheus Alves/VASCO.COM.BR
Este sábado foi marcado por uma homenagem singela do Vasco para um dos representantes mais emblemáticos de sua história. Por meio de suas redes sociais, o Cruz-Maltino celebrou os 70 anos de Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que recentemente se recuperou da COVID-19.
O ortopedista ficou por 62 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter contraído o novo coronavírus. O Cruz-Maltino destacou: "Recuperado da COVID-19 e completando 70 anos. Parabéns, Dr. Clóvis".Recuperado da COVID-19 e completando 70 anos. ??
Parabéns, Dr. Clóvis!#VascoDaGama pic.twitter.com/pSOXCpHa2S— Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 6, 2020 Munhoz teve duas passagens como médico na Colina e esteve presente no título da Copa Libertadores e nas conquistas de três Brasileiros, da Copa Mercosul, além de diversos Estaduais. Atualmente, ele faz parte do grupo político VascoMed.
Ao deixar o hospital no qual ficou internado, Clóvis Munhoz foi recepcionado com gritos de "Casaca!". E MAIS:

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