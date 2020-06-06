Vasco parabeniza Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que venceu a batalha contra a COVID-19

Crédito: Munhoz ficou 62 dias internado lutando contra o novo coronavírus (Matheus Alves/VASCO.COM.BR

Este sábado foi marcado por uma homenagem singela do Vasco para um dos representantes mais emblemáticos de sua história. Por meio de suas redes sociais, o Cruz-Maltino celebrou os 70 anos de Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que recentemente se recuperou da COVID-19.

O ortopedista ficou por 62 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter contraído o novo coronavírus. O Cruz-Maltino destacou: "Recuperado da COVID-19 e completando 70 anos. Parabéns, Dr. Clóvis".Recuperado da COVID-19 e completando 70 anos. ??

Parabéns, Dr. Clóvis!#VascoDaGama pic.twitter.com/pSOXCpHa2S— Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 6, 2020 Munhoz teve duas passagens como médico na Colina e esteve presente no título da Copa Libertadores e nas conquistas de três Brasileiros, da Copa Mercosul, além de diversos Estaduais. Atualmente, ele faz parte do grupo político VascoMed.