Vasco paga parte dos salários de funcionários com renda virtual

O Vasco teve um pequeno alívio na situação financeira, nesta quinta-feira. Com o valor arrecadado com a venda de ingressos simbólicos para a reprise da final Libertadores de 1998, contra o Barcelona (EQU), exibida pela TV Globo, no último domingo, o clube depositou R$1.100 na conta de 157 funcionários. Até o momento, o clube Cruz-Maltino contabilizou uma renda provisória de R$172.700, uma vez que alguns boletos ainda não foram compensados.
Entre os trabalhadores que receberam o adiantamento estão alguns funcionários do colégio Vasco da Gama. Foram contemplados os que tem vencimentos maiores e menores que R$1800, referentes a fevereiro, em alguns casos e março, em outros.
O Vasco tem atrasados, agora:
- Fevereiro, março e abril para os jogadores que recebem salários mais baixos- As quatro folhas salariais de 2020, para jogadores de salários mais elevados- Uma parte de março e abril, para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de 2019 relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.E MAIS:Vice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171'Após zoarem o Botafogo, vascaínos são alvo de piadas com Yaya TouréTalles Magno posta imagem em culto com aglomeração e é detonadoCampello revela testes positivos de COVID-19 em jogadores do VascoO que muda no Vasco com a volta dos treinamentos a São Januário E MAIS: