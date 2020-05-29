Vasco paga parte dos salários de funcionários com renda virtual

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O Vasco teve um pequeno alívio na situação financeira, nesta quinta-feira. Com o valor arrecadado com a venda de ingressos simbólicos para a reprise da final Libertadores de 1998, contra o Barcelona (EQU), exibida pela TV Globo, no último domingo, o clube depositou R$1.100 na conta de 157 funcionários. Até o momento, o clube Cruz-Maltino contabilizou uma renda provisória de R$172.700, uma vez que alguns boletos ainda não foram compensados.

Entre os trabalhadores que receberam o adiantamento estão alguns funcionários do colégio Vasco da Gama. Foram contemplados os que tem vencimentos maiores e menores que R$1800, referentes a fevereiro, em alguns casos e março, em outros.

O Vasco tem atrasados, agora: