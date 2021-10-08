Vasco paga os salários de agosto para jogadores e demais funcionários

O Vasco pagou, nesta sexta-feira, os salários de jogadores e funcionários relativos ao mês de agosto. Foi a segunda folha de pagamento quitada esta semana. Colaboradores que recebem direitos de imagem (parte do elenco) e como Pessoa Jurídica ainda não receberam os valores do oitavo mês do ano. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.O Cruz-Maltino tem um acordo interno antigo que prevê os vencimentos somente nos dias 20, e não nos dias 5 conforme prevê a lei. Desta forma, o clube considera que setembro ainda não venceu.