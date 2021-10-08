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futebol

Vasco paga os salários de agosto para jogadores e demais funcionários

Clube ainda deve valores de direito de imagem e aportes a quem recebe como Pessoa Jurídica, mas entende que a folha de setembro ainda não venceu...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 15:23

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 15:23

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
O Vasco pagou, nesta sexta-feira, os salários de jogadores e funcionários relativos ao mês de agosto. Foi a segunda folha de pagamento quitada esta semana. Colaboradores que recebem direitos de imagem (parte do elenco) e como Pessoa Jurídica ainda não receberam os valores do oitavo mês do ano. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.O Cruz-Maltino tem um acordo interno antigo que prevê os vencimentos somente nos dias 20, e não nos dias 5 conforme prevê a lei. Desta forma, o clube considera que setembro ainda não venceu.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Setembro, inclusive, que foi marcado por ameaça de greve diante da falta de perspectiva dos funcionários de receberem. O Vasco tem convivido com a necessidade de vender jogadores e com as penhoras para operar. Com o Sindeclubes, o próprio Vasco anunciou importante acordo em julho.

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