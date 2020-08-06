Vasco paga junho e quita dívida com jogadores; confira os débitos do clube com os funcionários

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco acertou, nesta quinta-feira, o pagamento do mês de junho aos jogadores, incluindo direitos de imagem. Também foi paga a folha referente ao mês de abril dos funcionários do clube, considerando também quem recebe como Pessoa Jurídica.Deste modo, conforme o LANCE! apurou, as dívidas existentes são referentes aos meses de maio e junho dos funcionários. Conforme acordo antigo do clube, a data de pagamento é sempre no dia 20 de cada mês, de modo que julho ainda não venceu.

O site "Globoesporte.com" e a "TV Band" publicaram sobre o pagamento primeiramente. Em junho, jogadores e diretoria entraram em acordo para o equacionamento de dívidas. O site "Uol" vem divulgando trechos de entrevista com Leandro Castan que será exibida completa nesta quinta-feira à noite. O capitão do Vasco citou que alguns atletas abriram mão de montantes que tinham por receber.