Vasco oficializa renovação com cervejaria, revela aumento no valor e destaque para o futebol feminino

O LANCE! havia informado que era questão de tempo para o Vasco oficializar a renovação do patrocínio da Brahma. E assim aconteceu. Na noite desta segunda-feira, o clube informou que o vínculo está estendido, com valor ampliado e de forma a garantir o projeto do futebol feminino. Confira a nota publicada pelo clube."O Vasco da Gama e a cervejaria Ambev acertaram, na última semana, novo acordo comercial para os próximos 12 meses. Com aumento de 50% em relação ao último contrato, a grande novidade da parceria inclui a autossustentabilidade do Futebol Feminino cruzmaltino. Depois do anúncio de um Centro de Treinamento exclusivo para as Meninas da Colina, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, o aporte da Ambev na modalidade é mais uma garantia da valorização da categoria, uma das promessas de campanha do presidente Jorge Salgado.