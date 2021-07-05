Vasco oficializa renovação com cervejaria, revela aumento no valor e destaque para o futebol feminino

O LANCE! havia informado que era questão de tempo para o Vasco oficializar a renovação do patrocínio da Brahma. E assim aconteceu. Na noite desta segunda-feira, o clube informou que o vínculo está estendido, com valor ampliado e de forma a garantir o projeto do futebol feminino. Confira a nota publicada pelo clube."O Vasco da Gama e a cervejaria Ambev acertaram, na última semana, novo acordo comercial para os próximos 12 meses. Com aumento de 50% em relação ao último contrato, a grande novidade da parceria inclui a autossustentabilidade do Futebol Feminino cruzmaltino. Depois do anúncio de um Centro de Treinamento exclusivo para as Meninas da Colina, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, o aporte da Ambev na modalidade é mais uma garantia da valorização da categoria, uma das promessas de campanha do presidente Jorge Salgado.
- Estamos muito animados com este novo contrato com a Ambev, ainda mais valorizado, e garantindo que nossas atletas do Futebol Feminino tenham condições sólidas de protagonizarem grandes feitos para o nosso Gigante. A Ambev é uma grande parceira do Vasco, e não poderíamos estar mais felizes o desfecho dessa negociação - declara o presidente Jorge Salgado.
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Além do Futebol Feminino, a Diretoria Administrativa do Vasco da Gama também pretende investir recursos do patrocínio da Ambev na recuperação do Patrimônio do Clube, o que inclui obras emergenciais em São Januário, Lagoa e Calabouço, além de projetos incentivados.
- A ampliação da parceria com a Ambev é uma sinalização de confiança no Vasco. Seguimos trabalhando forte para a valorização da marca do Clube com vistas à captação de novas receitas - declarou o Vice-Presidente de Marketing do Vasco, Vitor Roma."