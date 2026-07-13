Com uma disputa de 23 pênaltis, estão definidas as semifinais da Taça EDP das Comunidades 2026

Bairro da Penha 5 x 1 Bela Vista





O Bairro da Penha confirmou o favoritismo e goleou o Bela Vista por 5 a 1. Luiza Dias, Maria Pelegrini, Ana Silva, Maria Tatagiba e Gabriela Almeida balançaram as redes para a equipe classificada. Lara Santos marcou o gol de honra do Bela Vista.





São Geraldo 1 x 0 Nova Rosa da Penha





Em um duelo bastante equilibrado, o São Geraldo venceu o Nova Rosa da Penha por 1 a 0 e avançou às semifinais. O único gol da partida foi marcado por Emilly Rosário, que garantiu a classificação da equipe.





Vale Encantado 1 x 3 Goiabeiras





O Goiabeiras conquistou a vaga ao vencer o Vale Encantado por 3 a 1. Pietra Conceição marcou para o Vale Encantado, enquanto Jamilly Silva anotou dois gols para o Goiabeiras. O terceiro gol foi registrado como gol contra (gol ausente na súmula), fechando o placar.





Comunidades Originárias 2 (5) x (3) 2 Eldorado





Assim como no masculino, a última vaga do feminino foi definida nos pênaltis. Comunidades Originárias e Eldorado empataram por 2 a 2 no tempo normal, com gols de Helena Santos e Kayllaine Rocha para as Originárias, enquanto Elizandra Santos e Ana Santos marcaram para o Eldorado. Nas penalidades, Comunidades Originárias levou a melhor por 5 a 3 e confirmou presença nas semifinais da competição.



