Com uma disputa de 23 pênaltis, estão definidas as semifinais da Taça EDP das Comunidades 2026

A Taça EDP das Comunidades 2026 conheceu, neste fim de semana, os semifinalistas das categorias masculina e feminina. As quartas de final foram marcadas por jogos equilibrados, muitos gols e uma emocionante decisão por pênaltis que exigiu 23 cobranças para definir um dos classificados.
Ao todo, oito equipes seguem na briga pelo título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, após uma rodada de confrontos disputados no Campo de Eldorado, na Serra. No masculino, Mucuri, Eldorado, Alvorada e Nova Almeida garantiram vaga entre os quatro melhores da competição. Já no feminino, Bairro da Penha, São Geraldo, Goiabeiras e Eldorado seguem na disputa pelo troféu.
Masculino
Barramares 1 x 2 Mucuri
O Mucuri confirmou a classificação ao vencer o Barramares por 2 a 1 em um confronto bastante equilibrado. Danyel Farias marcou pelo Barramares, mas Pedro Pires balançou as redes duas vezes e comandou a vitória que colocou a comunidade nas semifinais da Taça EDP das Comunidades 2026.
Eldorado 2 x 0 Nova Bethânia
Jogando em casa, o Eldorado fez valer o mando de campo e venceu o Nova Bethânia por 2 a 0. Hugo Silvestre abriu o caminho da vitória e Juliano Estevan fechou o placar, garantindo a equipe entre os quatro melhores da competição.
Alvorada 3 x 1 Perocão
O Alvorada conquistou a vaga nas semifinais com uma atuação segura diante do Perocão. O time contou com os gols de Richard Camargo e Alexandre Oliveira, que marcou duas vezes, para construir a vitória por 3 a 1. Raphael Rodrigues descontou para o Perocão, mas não evitou a eliminação da equipe.
Nova Almeida 1 (12) x (11) 1 Barcelona
O confronto mais emocionante da rodada terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Nicolas Soares, para Nova Almeida, e Pedro Porto, para o Barcelona. Nas cobranças de pênaltis, foram necessárias 23 batidas para definir o classificado. Melhor para Nova Almeira, que venceu por 12 a 11 e garantiu a última vaga nas semifinais.
Feminino
Bairro da Penha 5 x 1 Bela Vista
O Bairro da Penha confirmou o favoritismo e goleou o Bela Vista por 5 a 1. Luiza Dias, Maria Pelegrini, Ana Silva, Maria Tatagiba e Gabriela Almeida balançaram as redes para a equipe classificada. Lara Santos marcou o gol de honra do Bela Vista.
São Geraldo 1 x 0 Nova Rosa da Penha
Em um duelo bastante equilibrado, o São Geraldo venceu o Nova Rosa da Penha por 1 a 0 e avançou às semifinais. O único gol da partida foi marcado por Emilly Rosário, que garantiu a classificação da equipe.
Vale Encantado 1 x 3 Goiabeiras
O Goiabeiras conquistou a vaga ao vencer o Vale Encantado por 3 a 1. Pietra Conceição marcou para o Vale Encantado, enquanto Jamilly Silva anotou dois gols para o Goiabeiras. O terceiro gol foi registrado como gol contra (gol ausente na súmula), fechando o placar.
Comunidades Originárias 2 (5) x (3) 2 Eldorado
Assim como no masculino, a última vaga do feminino foi definida nos pênaltis. Comunidades Originárias e Eldorado empataram por 2 a 2 no tempo normal, com gols de Helena Santos e Kayllaine Rocha para as Originárias, enquanto Elizandra Santos e Ana Santos marcaram para o Eldorado. Nas penalidades, Comunidades Originárias levou a melhor por 5 a 3 e confirmou presença nas semifinais da competição.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves ✓
20/06 - Jogo de Abertura ✓
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios ✓
04/07 - Oitavas de Final ✓
12/07 - Quartas de Final ✓
18/07 - Semifinal
25/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã