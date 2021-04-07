Vasco oficializa interesse em participar de cessão do Maracanã

Crédito: Divulgação/Vasco

Nesta terça-feira, Jorge Salgado, presidente do Vasco, realizou um encontro com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Na reunião em que foi oficializado o interesse do clube em participar do processo licitatório do Maracanã, além de Salgado, Carlos Roberto Osório - vice-presidente geral -, e Pedro Seixas, vice-presidente de projetos especiais também estiveram presente.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaA expectativa é que tal processo seja lançado pelo Governo do Estado ainda no primeiro semestre de 2021. Assim, Jorge Salgado ratificou a importante presença do Vasco em momentos marcantes no estádio. Além disso, o presidente afirmou que, caso ocorra, a 'decisão estratégica' é viável, justamente pela tentativa de modernizar São Januário em breve.

- O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário - disse Jorge Salgado, ao site oficial do Vasco.

Em nota, o Vasco afirmou que, além do pensamento de avaliar possíveis parcerias com outros clubes e, também, com a iniciativa privada, Salgado criou um grupo de trabalho específico para o processo. Assim, este novo núcleo no Vasco, conta com representantes das vice-presidências de finanças, marketing e jurídica, para se responsabilizar no modelo de negócios.

Atualmente, a gestão do complexo é feita por Flamengo e Fluminense, mas o atual contrato acaba em menos de um mês, no dia 30 de abril.