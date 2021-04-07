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futebol

Vasco oficializa interesse em participar de cessão do Maracanã

Intenção foi demonstrada após reunião entre o presidente do clube, Jorge Salgado e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Encontro ocorreu nesta terça-feira...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 14:16
Crédito: Divulgação/Vasco
Nesta terça-feira, Jorge Salgado, presidente do Vasco, realizou um encontro com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Na reunião em que foi oficializado o interesse do clube em participar do processo licitatório do Maracanã, além de Salgado, Carlos Roberto Osório - vice-presidente geral -, e Pedro Seixas, vice-presidente de projetos especiais também estiveram presente.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaA expectativa é que tal processo seja lançado pelo Governo do Estado ainda no primeiro semestre de 2021. Assim, Jorge Salgado ratificou a importante presença do Vasco em momentos marcantes no estádio. Além disso, o presidente afirmou que, caso ocorra, a 'decisão estratégica' é viável, justamente pela tentativa de modernizar São Januário em breve.
- O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário - disse Jorge Salgado, ao site oficial do Vasco.
Em nota, o Vasco afirmou que, além do pensamento de avaliar possíveis parcerias com outros clubes e, também, com a iniciativa privada, Salgado criou um grupo de trabalho específico para o processo. Assim, este novo núcleo no Vasco, conta com representantes das vice-presidências de finanças, marketing e jurídica, para se responsabilizar no modelo de negócios.
Atualmente, a gestão do complexo é feita por Flamengo e Fluminense, mas o atual contrato acaba em menos de um mês, no dia 30 de abril.
No ano passado, o clube apresentou um projeto para modernizar o histórico estádio de São Januário. Por isso, como o começo das obras, segundo o Vasco, está previsto para o segundo semestre de 2021, a intenção dos dirigentes do Gigante da Colina é que a equipe jogue no Maracanã durante este período.

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