Vasco oficializa a renovação de contrato com Ricardo Graça

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco oficializou a renovação do contrato do zagueiro Ricardo Graça, nesta sexta-feira. O vínculo que teria fim em janeiro de 2021 foi estendido até o dezembro de 2023. O jogador e o clube já haviam chegado a um acordo nos últimos dias, faltando apenas a formalização, feita em São Januário. Participaram do ato o VP de Futebol, José Luís Moreira, o Diretor Executivo de Futebol do clube, André Mazzuco e os familiares do atleta.

Após a assinatura, o Ricardo não escondeu a felicidade de permanecer no clube para o qual surgiu para o futebol profissional, em 2018. - Demorou um pouquinho, as duas partes precisavam entrar num acordo. Faz parte. Meu desejo era ficar, o desejo do Vasco também era que eu ficasse. Estou aqui no Vasco há 11 anos, desde que eu tinha 12 e tudo que sou hoje é graças ao Vasco. Sou grato por tudo que o clube fez e está fazendo. Me formei aqui na escola. A maioria dos meus amigos são daqui. Espero retribuir da melhor maneira agora nesses três anos. Que sejam de glórias, vitórias e muita história. Espero dar muitas alegrias a torcida vascaína - disse Ricardo.

Natural do Rio de Janeiro, Ricardo defende as cores do Gigante desde 2009. Hoje com 23 anos, o jovem foi promovido aos profissionais em 2017, após se destacar na trajetória do sub-20 no Campeonato Carioca. Em 2018 fez a estreia no time de cima. O zagueiro foi aluno e concluiu os estudos no Colégio Vasco da Gama, localizado no Complexo Esportivo de São Januário. No início deste ano, foi convocado para o Pré-Olímpico pelo técnico da Seleção Brasileira sub-23, André Jardine, e participou da campanha do título na Colômbia.