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Vasco oficializa a renovação de contrato com Ricardo Graça

Zagueiro revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e com grande identificação com o clube assinou contrato para permanecer em São Januário até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 15:45

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:45

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco oficializou a renovação do contrato do zagueiro Ricardo Graça, nesta sexta-feira. O vínculo que teria fim em janeiro de 2021 foi estendido até o dezembro de 2023. O jogador e o clube já haviam chegado a um acordo nos últimos dias, faltando apenas a formalização, feita em São Januário. Participaram do ato o VP de Futebol, José Luís Moreira, o Diretor Executivo de Futebol do clube, André Mazzuco e os familiares do atleta.
Após a assinatura, o Ricardo não escondeu a felicidade de permanecer no clube para o qual surgiu para o futebol profissional, em 2018. - Demorou um pouquinho, as duas partes precisavam entrar num acordo. Faz parte. Meu desejo era ficar, o desejo do Vasco também era que eu ficasse. Estou aqui no Vasco há 11 anos, desde que eu tinha 12 e tudo que sou hoje é graças ao Vasco. Sou grato por tudo que o clube fez e está fazendo. Me formei aqui na escola. A maioria dos meus amigos são daqui. Espero retribuir da melhor maneira agora nesses três anos. Que sejam de glórias, vitórias e muita história. Espero dar muitas alegrias a torcida vascaína - disse Ricardo.
Natural do Rio de Janeiro, Ricardo defende as cores do Gigante desde 2009. Hoje com 23 anos, o jovem foi promovido aos profissionais em 2017, após se destacar na trajetória do sub-20 no Campeonato Carioca. Em 2018 fez a estreia no time de cima. O zagueiro foi aluno e concluiu os estudos no Colégio Vasco da Gama, localizado no Complexo Esportivo de São Januário. No início deste ano, foi convocado para o Pré-Olímpico pelo técnico da Seleção Brasileira sub-23, André Jardine, e participou da campanha do título na Colômbia.
Na fim de julho, o Vasco já tinha acertado a renovação de contrato de cinco Meninos da Colina, ampliando o vínculo de zagueiro Ulisses e do lateral-direito Cayo Tenório até 2022, do volante Bruno Gomes até 2023 e dos atacantes Gabriel Pec e Vinícius até 2024.

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