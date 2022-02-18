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futebol

Vasco oficializa a contratação do meia Luiz Henrique

Apoiador emprestado pelo Fortaleza já treina no CT Moacyr Barbosa há uma semana, e é mais uma opção para Zé Ricardo montar o meio-campo ao longo da temporada...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:34
O Vasco oficializou, na noite desta sexta-feira, a contratação do meia Luiz Henrique. O jogador de 22 anos chega emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada, e já vinha treinando no CT Moacyr Barbosa há uma semana. Ele deverá ser uma das opções para a reserva de Nene na criação de jogadas. Confira a nota publicada no site oficial do clube."O Vasco da Gama, que segue buscando qualificar o seu elenco para a temporada de 2022, finalizou a contratação do meio-campo Luiz Henrique, na tarde desta sexta-feira (18/2). O jovem meia estava no Fortaleza e chega ao Vasco por empréstimo até 30 de novembro deste ano.
Luiz Henrique é natural do Rio de Janeiro e fez as categorias de Base no Flamengo. Saiu do Rio de Janeiro para jogar no Fortaleza e voltou à Cidade Maravilhosa para defender a camisa do Botafogo, conseguindo o título da Série B, em 2021. O atleta é o 14º reforço do Gigante da Colina para esta temporada.
+ Bom passe, mas pouca intensidade: como joga Luiz Henrique, novo meio-campista do Vasco
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Luiz Henrique Araújo SilvaApelido: Luiz HenriqueData de nascimento: 18/03/1999 (22 anos)Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)Altura: 1,72mPosição: Meio-campoClubes: Fortaleza, Botafogo e Vasco da Gama"
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: LuizHenriqueéonovoreforçodoVasco(Divulgação/Vasco

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