Vasco oficializa a contratação do meia Luiz Henrique

O Vasco oficializou, na noite desta sexta-feira, a contratação do meia Luiz Henrique. O jogador de 22 anos chega emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada, e já vinha treinando no CT Moacyr Barbosa há uma semana. Ele deverá ser uma das opções para a reserva de Nene na criação de jogadas. Confira a nota publicada no site oficial do clube."O Vasco da Gama, que segue buscando qualificar o seu elenco para a temporada de 2022, finalizou a contratação do meio-campo Luiz Henrique, na tarde desta sexta-feira (18/2). O jovem meia estava no Fortaleza e chega ao Vasco por empréstimo até 30 de novembro deste ano.