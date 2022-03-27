Vasco negocia pelo atacante Zé Vitor, centroavante do Marcílio Dias e artilheiro do Catarinense

O Vasco poderá ter, em breve, um novo atacante. Zé Vitor, do Marcílio Dias-SC, negocia com o Cruz-Maltino e a conclusão não deve tardar. A informação foi publicada primeiramente pela página "Almirante", e confirmada pelo LANCE!.Zé Vitor, de 23 anos, é centroavante e um dos artilheiros do Campeonato Catarinense com nove gols em 12 jogos. Pelo acordo, o jogador deverá se apresentar nos próximos dias com um contrato de quatro anos.
Serão adquiridos pelo Vasco 50% dos direitos econômicos do jogador, com mais 30% fixados para eventual compra em R$ 1,5 milhão. O perfil de contratação segue o que vem sendo adotado: quem se destacou no estadual que disputou.
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Sacramentado o negócio, Zé Vitor vai disputar posição com Raniel, atual titular. As atuais opções no banco são Getúlio e Figueiredo.