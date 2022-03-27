Vasco negocia pelo atacante Zé Vitor, centroavante do Marcílio Dias e artilheiro do Catarinense

O Vasco poderá ter, em breve, um novo atacante. Zé Vitor, do Marcílio Dias-SC, negocia com o Cruz-Maltino e a conclusão não deve tardar. A informação foi publicada primeiramente pela página "Almirante", e confirmada pelo LANCE!.Zé Vitor, de 23 anos, é centroavante e um dos artilheiros do Campeonato Catarinense com nove gols em 12 jogos. Pelo acordo, o jogador deverá se apresentar nos próximos dias com um contrato de quatro anos.