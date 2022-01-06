No mercado

Vasco negocia o empréstimo do meia Bruno Nazário, ex-Bota e América-MG

Jogador de 26 anos disputou 22 jogos pelo Coelho na temporada passada. O jogador chega para uma posição carente no Cruz-Maltino
LanceNet

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:04

O Vasco acelera tentando montar o elenco para a temporada que se aproxima. O nome da vez é o de Bruno Nazário, meia-atacante que pertence ao Hoffenhein (ALE), mas esteve no América-MG no ano passado. A negociação é por empréstimo e foi publicada primeiramente pelo site da "Espn".
Bruno Nazário no treino do Botafogo no Hotel Fazenda China Park, em Domigos Martins
Bruno Nazário jogou a temporada 2020 pelo Botafogo e está perto de voltar ao Rio, mas para o Vasco Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O LANCE! confirmou as tratativas.Bruno Nazário chegaria para disputar vaga no setor criativo e no ataque, este mais carente no elenco cruz-maltino até aqui. No Coelho, ele disputou 21 jogos em 2021. Foi reserva de razoável utilização na campanha que resultou na inédita classificação da equipe mineira à Copa Libertadores.
Antes, o alvo vascaíno esteve no Botafogo, mas também já esteve cedido a Cruzeiro, Guarani e Athletico-PR, entre outros. A carreira de Bruno é marcada por momentos de destaque técnico, mas pouca consistência.
O Vasco já anunciou oito reforços. Deixaram o clube ou estão fora dos planos um total de 22 jogadores.

