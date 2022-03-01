Vasco negocia a contratação do atacante Erick, do Ypiranga-RS

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco já confirmou a contratação de quinze reforços para 2022. No entanto, o clube carioca segue mapeando e negocia a contratação de Erick, do Ypiranga de Erechim. Caso acerte, o jogador virá por empréstimo após a disputa do Gauchão e jogará com a Cruz de Malta no peito até o fim da temporada. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Cultura FM, de Erechim, no Rio Grande do Sul.O atacante, de 25 anos, é um dos destaques do Ypiranga na temporada. A equipe tem feito uma grande campanha e lidera a primeira fase do Campeonato Gaúcho no momento. O time está à frente dos clubes mais tradicionais do estado como Grêmio, Inter e Juventude.