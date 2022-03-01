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futebol

Vasco negocia a contratação do atacante Erick, do Ypiranga-RS

Caso acerte, o jogador virá após a disputa do Gauchão por empréstimo e jogará pelo Cruz-Maltino até o fim da temporada. Ele tem três gols, dois deles mnarcados contra o Inter...
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Publicado em 

01 mar 2022 às 19:53

Publicado em 01 de Março de 2022 às 19:53

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco já confirmou a contratação de quinze reforços para 2022. No entanto, o clube carioca segue mapeando e negocia a contratação de Erick, do Ypiranga de Erechim. Caso acerte, o jogador virá por empréstimo após a disputa do Gauchão e jogará com a Cruz de Malta no peito até o fim da temporada. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Cultura FM, de Erechim, no Rio Grande do Sul.O atacante, de 25 anos, é um dos destaques do Ypiranga na temporada. A equipe tem feito uma grande campanha e lidera a primeira fase do Campeonato Gaúcho no momento. O time está à frente dos clubes mais tradicionais do estado como Grêmio, Inter e Juventude.
Ao longo do ano, ele já marcou três gols na competição estadual, dois deles no duelo contra o Colorado. Formado nas divisões de base do Grêmio, o atleta atuou ao lado de Pepê e Ferreira e foi campeão estadual de sua categoria em 2010, 2011 e 2012.
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No entanto, Erick não teve muitas chances entre os profissionais do Tricolor Gaúcho e deixou o clube em 2017. Ao longo desses anos, ele defendeu as cores de clubes como Boa Esporte, Glória, Pelotas, Avenida, Inter de Lages e Nova Mutum, até chegar ao Ypiranga.
Crédito: VasconegociaacontrataçãoporempréstimodoatacanteErick,doYpiranga(Reprodução/Premiere

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