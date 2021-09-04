Vasco não terá jogadores suspensos para o duelo com o Avaí; clube aguarda a situação de outros atletas

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Lisca não terá problemas para montar o Vasco, que enfrenta o Avaí na próxima segunda. Como apenas o volante Andrey tomou amarelo contra o Brasil de Pelotas, nenhum jogador está suspenso para o jogo na Ressacada. Entre os lesionados, Bruno Gomes é o mais próximo de retornar às atividades com o grupo e Sarrafiore segue a preparação pós-covid-19.

+ Veja a tabela e a classificação da Série B! O volante está em fase de reabilitação após ter sofrido uma forte dor na altura do trapézio antes do jogo contra a Ponte Preta. A possibilidade de seu regresso acontecer na partida contra o Avaí, contudo, é remota. Recém-contratado, o equatoriano Jhon Sánchez ainda não teve seu nome no BID e só poderá estrear dia 16, contra o CRB, no Rei Pelé.

Na Ressacada, nesta segunda-feira, a equipe ainda deve contar com outros desfalques. O meia Sarrafiore, que contraiu Covid-19, terminou de cumprir o isolamento social. Ainda é incerto se haverá tempo hábil para sua recuperação para a partida contra o Leão de Florianópolis.

O zagueiro Ernando, por sua vez, segue na fisioterapia se recuperando de um trauma no ombro esquerdo, que teve um dia antes do duelo contra a Macaca. Já o volante Michel continua a fazer trabalho de fortalecimento físico devido aos problemas musculares.

O Vasco está com 32 pontos em 22 partidas na Série B e com o empate contra o Brasil de Pelotas perdeu a chance de encostar no G4. Nas próximas duas rodadas, o time terá dois confrontos diretos longe de seus domínios: Avaí e CRB, que também disputam na parte de cima da tabela.

Lista de cartões do Vasco nesta Série B​Vanderlei - um amarelo (Goiás) e um vermelho (Remo);Léo Matos - seis amarelos (Ponte Preta, Brusque, Náutico, Botafogo, Vitória e Vila Nova);Leandro Castan - quatro amarelos (CRB, Brusque Vila Nova e Ponte Preta);​Ernando - um amarelo (Guarani);Miranda - um amarelo (Avaí);Ricardo Graça - um amarelo (Operário)Zeca - quatro amarelos (Confiança, Coritiba, Guarani, Remo);Andrey - um amarelo (Brasil de Pelotas);Bruno Gomes - 2 amarelos* (CSA e Operário) / 2 vermelhos (Goiás e Cruzeiro);​Marquinhos Gabriel - três amarelos (Avaí, Guarani, Vila Nova);Léo Jabá - três amarelos (Brasil de Pelotas, Cruzeiro, Goiás);Romulo - três amarelos (Brasil de Pelotas, Vila Nova);Michel - um amarelo (Brasil de Pelotas);Morato - quatro amarelos (Avaí, CRB, Goiás e Náutico)/ um vermelho (Operário);Galarza - três amarelos (Avaí, CRB, Goiás);Daniel Amorim - dois amarelos (Cruzeiro e Brusque) Cano - três amarelos (Brusque, CSA, Vitória);MT - quatro amarelos (Brusque, Confiança, CSA, e Remo);Gabriel Pec - um amarelo (Náutico);Juninho - dois amarelo (Coritiba e Vitória) .

*Bruno Gomes tomou dois amarelos contra o Goiás, sendo expulso - segundo o regulamento esses amarelos não contam.