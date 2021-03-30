Vasco não ganha do Fluminense há 618 dias; relembre as últimas vitórias e veja os remanescentes do elenco

Crédito: Vasco e Fluminense se enfrentam, nesta terça-feira, pela sétima rodada do Carioca. Rafael Ribeiro/Vasco

Nesta terça-feira, Vasco e Fluminense se enfrentam, às 21h35 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Oitavo colocado com seis pontos, o Gigante da Colina precisa reverter o retrospecto das últimas partidas contra o Flu para se reerguer na tabela do Estadual. Ao todo, nos últimos quatro clássicos, perdeu dois e empatou dois. As últimas três vitórias da equipe de São Januário contra o Tricolor, foram em 2019: duas no Carioca e uma no Brasileirão. Assim, relembre as partidas e confira quem são os jogadores do elenco vascaíno que estiveram nesses triunfos e podem atuar no clássico desta noite.

> Ainda dá para o Vasco avançar de fase no Carioca? Simule os próximos jogos da competição A começar pelo último triunfo vascaíno contra o Tricolor das Laranjeiras. No dia 20 de junho de 2019, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco venceu o Flu por 2 a 1, de virada, em São Januário. Durante a partida, Pedro - hoje no Flamengo - abriu o placar para o Tricolor, mas Bruno César e Leandro Castan viraram o jogo. Confira os 11 titulares que iniciaram a partida pelo Vasco:

Sidão; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Castan, Henrique; Richard, Raúl, Marquinho, Valdívia; Yan Sasse, Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Além do remanescente Castan, que começou como titular, o atacante Tiago Reis, ainda jogador do Vasco, também atuou alguns minutos na partida. No banco de reservas, os volantes Andrey e Marcos Junior, e o zagueiro Ricardo Graça, também fazem parte do atual elenco do Gigante da Colina.

Nos outros duelos, foram duas vitórias por 1 a 0, também em 2019, porém, no Campeonato Carioca. No dia 2 de fevereiro, de pênalti, Pikachu fez o Vasco vencer e, com isso, o Fluminense teve sua primeira derrota no ano.

Duas semanas depois, no dia 17, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0, graças a gol de falta de Danilo Barcelos e consagrou-se campeão da Taça Guanabara, em confronto marcado por confusão entre torcedores e público permitido a entrar no estádio apenas aos 30 minutos do primeiro tempo. Veja as escalações do Vasco nos clássicos:

Quinta rodada da Taça Guanabara (dia 2 de fevereiro de 2019): Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Castan, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Thiago Galhardo; Pikachu, Ribamar e Marrony. Técnico: Alberto Valentim.

Final da Taça Guanabara (dia 17 de fevereiro de 2019): Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Castan, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Bruno César; Pikachu, Maxi López e Marrony. Técnico: Alberto Valentim.

Em ambas as partidas, igualmente ao jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano, Castan - entre os titulares -, Andrey e Ricardo Graça ainda estão na equipe de São Januário. Já o volante Marcos Junior, foi contratado junto ao Bangu logo após o término do Carioca de 2019. O atacante Tiago Reis já estava integrado ao Vasco, porém, na época ainda treinava com a base.

Ao todo, 24 atletas que estiveram presentes nessas três vitórias vascaínas, não estão mais no Cruzmaltino. Logo, com um elenco completamente modificado, o Vasco encara o Flu precisando dos três pontos para segurar seu adversário na tabela e se encabeçar entre os clubes que almejam avançar de fase.