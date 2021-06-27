Vasco monta mosaico em São Januário e publica carta em apoio ao movimento LGBTQIA+

Crédito: Mosaico do Vasco pede 'Respeito' em homenagem ao Dia Internacional do OrgulhoLGBTQIA+(Divulgação

O Vasco preparou um mosaico em homenagem pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ para a partida deste domingo, contra o Brusque. O trabalho nas arquibancadas de São Januário tem a palavra 'Respeito', além de faixar com as cores do arco-íris. Além do mosaico, o clube também publicou uma carta nas redes sociais.

O Cruzmaltino também idealizou um ingresso virtual para o duelo deste domingo nas cores do movimento LGBTQIA+, que tem o dia celebrado nesta segunda-feira. Nas redes sociais, a imagem de perfil do clube é a Cruz de Malta com as cores do arco-íris ao fundo. Veja, na íntegra, a carta publicada pelo Vasco da Gama."Movimento contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro

O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera: o esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos. Reproduz, enfim, sua inércia.

Mesmo assim, a sociedade muda. E, como reflexo da sociedade em transformação, o futebol também não se mantem imune às suas mudanças. Mas o esporte tem o dever de ir além: o futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais, rumo a uma sociedade melhor e mais justa.

A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução. O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja.

Estamos conscientes de que uma parte das mudanças acontece dentro de nossos próprios muros. Mas estamos dispostos a nos engajar na construção de um Vasco melhor, que reflita o mundo que queremos ver para o futuro próximo: com respeito e dignidade, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.

Ser parte da mudança - e não do problema - não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e da transfobia.

O Vasco de 1923 não aceitou o racismo, naturalizado no século anterior. O Vasco do século XXI se nega a aceitar a homofobia e a transfobia que marcaram o século XX.

Mudemos juntos. O caminho é longo, mas o Vasco dará tantos passos quantos forem necessários neste debate, indispensável ao mundo atual.