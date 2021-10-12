Vasco liga o secador: confira contra quem torcer na 30ª rodada da Série B

Crédito: O Vasco perdeu para o Botafogo no primeiro turno, mas precisa dar o troco neste segundo (Vitor Silva/Botafogo

O Vasco tem uma missão espinhosa para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Conquistar o máximo de vitórias possíveis, tirar adversários da frente e chegar ao G4 numa corrida contra o tempo. A 30ª rodada da competição tem início nesta quarta-feira, e há jogos que interessam ao Cruz-Maltino.O Sampaio Corrêa, que superou o time de São Januário na última rodada, vai receber o Vitória. O time maranhense tem chances de remotas de subir à primeira divisão, mas um tropeço diminuirá o número de concorrentes da equipe vascaína.

Ainda nesta quarta, o Botafogo vai encarar o Cruzeiro. O time mineiro está mais preocupado em se manter na Série B do que em subir, só que o rival carioca, além de poder se distanciar ainda mais do Vasco será adversário de Nene e companhia mais adiante. O clássico será na 34ª rodada.

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