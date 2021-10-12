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futebol

Vasco liga o secador: confira contra quem torcer na 30ª rodada da Série B

O adversário do Cruzeiro será o Botafogo, que está à frente do Cruz-Maltino, mas que também será rival do time de Fernando Diniz na reta final do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 14:54

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:54

Crédito: O Vasco perdeu para o Botafogo no primeiro turno, mas precisa dar o troco neste segundo (Vitor Silva/Botafogo
O Vasco tem uma missão espinhosa para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Conquistar o máximo de vitórias possíveis, tirar adversários da frente e chegar ao G4 numa corrida contra o tempo. A 30ª rodada da competição tem início nesta quarta-feira, e há jogos que interessam ao Cruz-Maltino.O Sampaio Corrêa, que superou o time de São Januário na última rodada, vai receber o Vitória. O time maranhense tem chances de remotas de subir à primeira divisão, mas um tropeço diminuirá o número de concorrentes da equipe vascaína.
Ainda nesta quarta, o Botafogo vai encarar o Cruzeiro. O time mineiro está mais preocupado em se manter na Série B do que em subir, só que o rival carioca, além de poder se distanciar ainda mais do Vasco será adversário de Nene e companhia mais adiante. O clássico será na 34ª rodada.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Esta 30ª rodada ainda terá dois duelos entre times à frente do Vasco: CRB x Guarani e Goiás x CSA; o Náutico, que está abaixo do Cruz-Maltino, tenta suas últimas fichas contra a Ponte Preta; e o Avaí, atual terceiro colocado, visitará o Confiança.

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