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Vasco lança financiamento coletivo para a confecção de estátua de Roberto Dinamite em São Januário

O clube anunciou a campanha e convocou a torcida a fazer doações para a homenagem ao seu maior ídolo. O artista plástico Mario Pitanguy será responsável pela confecção...
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Publicado em 

18 out 2021 às 15:48

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:48

Crédito: Roberto Dinamite será eternizado pelo Vasco da Gama no gramado de São Januário (Reprodução
O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo, que visa a confecção de uma estátua do ídolo Roberto Dinamite em São Januário. Para o iniciativa, o Cruz-Maltino contratou o artista plástico Mario Pitanguy, que fez a estátua de Ayrton Senna, instalada na praia de Copacabana.
Em 2021, o craque completa 50 anos desde que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Foi no dia 25 de novembro de 1971, diante do Internacional, quando o então garoto driblou quatro marcadores e estufou a rede do adversário. Na manhã seguinte, a manchete do Jornal dos Sports consagraria um apelido que entraria para a história do Vasco: Roberto Dinamite.
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Para comemorar uma data tão emblemática, o Vasco pretende por meio de um financiamento coletivo confeccionar uma estátua para eternizar seu maior ídolo no gramado de São Januário. Com isso, o vascaíno que quiser participar poderá fazer doações a partir de R$ 25,00 (com direito a certificado de participação na campanha). Para acessar a campanha clique aqui
Além disso, o torcedor que fizer uma contribuição no valor de R$ 1.000,00 terá direito a eternizar o seu nome na base da estátua de Roberto. A homenagem ficará localizada no gramado de São Januário em frente à curva da arquibancada. As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua.
Em entrevista ao site oficial do clube, o presidente Jorge Salgado falou sobre a homenagem, que pretende eternizar a figura do maior artilheiro da história do Vasco da Gama.
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- Roberto Dinamite, sem dúvida nenhuma o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós vamos então prestar uma justa homenagem a esse grande ex-jogador, nosso ídolo eterno, Roberto Dinamite! Parabéns, Roberto! Parabéns a todos os envolvidos nessa campanha! É uma campanha que será exitosa e das mais justas com você, Roberto! – disse o presidente.
Confira alguns feitos de Roberto Dinamite ao longo de sua carreira
– Jogador que mais vezes atuou pelo Vasco (1.110 jogos)– Maior artilheiro da história do Vasco da Gama (708 gols)– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)– Maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do RJ (279 gols)– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)

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