Japão goleia Tunísia e fica perto vaga para segunda fase da Copa do Mundo

O Japão teve uma atuação consistente e venceu a Tunísia por 4 a 0 na noite deste sábado, em Monterrey (madrugada de domingo no Brasil), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Daichi Kamada, dois de Ayase Ueda e um de Junya Ito, a seleção japonesa construiu a goleada com naturalidade e se colocou em excelente posição na briga por uma vaga nas oitavas de final.









Com o resultado, os asiáticos chegam aos mesmos quatro pontos da líder Holanda, enquanto os tunisianos, com duas derrotas, estão eliminados. A Tunísia não tem mais chances de classificação, já que poderia apenas igualar a Suécia em pontos, mas perderia no confronto direto, primeiro critério de desempate.





Na última rodada da fase de grupos, marcada para quinta-feira, o Japão enfrenta a Suécia e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga na próxima fase. Mesmo em caso de derrota, ainda pode avançar como um dos oito melhores terceiros colocados, dependendo da combinação de resultados. No mesmo dia, a Tunísia encerra sua participação diante da Holanda. O primeiro e o segundo colocados do Grupo F cruzarão com equipes do Grupo C, que conta com o Brasil.





Em campo, o Japão dominou as ações desde o início. O primeiro gol saiu aos três minutos, quando Nakamura recebeu pela esquerda, avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Kamada completar na pequena área. Aos nove minutos, o goleiro Dahmen evitou o segundo gol ao defender finalização de Ueda praticamente em cima da linha.





A pressão japonesa seguiu intensa, e o segundo gol veio aos 30 minutos. Ueda recebeu pela direita, finalizou cruzado e venceu o goleiro tunisiano, ampliando a vantagem. A Tunísia tentou reagir na etapa final, mas o Japão manteve o controle do jogo.





Aos 23 minutos do segundo tempo, Junya Ito recebeu passe preciso de Ueda e ficou cara a cara com o goleiro para marcar o terceiro. Melhor em campo, Ueda ainda coroou sua atuação aos 38 minutos, quando subiu bem após cruzamento e marcou de cabeça o quarto gol da goleada japonesa.



