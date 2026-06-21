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Copa do Mundo

Japão goleia Tunísia e fica perto vaga para segunda fase da Copa do Mundo

Ueda, duas vezes, Junya Ito e Kamada marcaram os gols dos japoneses

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 03:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2026 às 03:12
Ueda, do Japão
Reuters/FolhaPress

O Japão teve uma atuação consistente e venceu a Tunísia por 4 a 0 na noite deste sábado, em Monterrey (madrugada de domingo no Brasil), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Daichi Kamada, dois de Ayase Ueda e um de Junya Ito, a seleção japonesa construiu a goleada com naturalidade e se colocou em excelente posição na briga por uma vaga nas oitavas de final. 



Com o resultado, os asiáticos chegam aos mesmos quatro pontos da líder Holanda, enquanto os tunisianos, com duas derrotas, estão eliminados. A Tunísia não tem mais chances de classificação, já que poderia apenas igualar a Suécia em pontos, mas perderia no confronto direto, primeiro critério de desempate.


Na última rodada da fase de grupos, marcada para quinta-feira, o Japão enfrenta a Suécia e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga na próxima fase. Mesmo em caso de derrota, ainda pode avançar como um dos oito melhores terceiros colocados, dependendo da combinação de resultados. No mesmo dia, a Tunísia encerra sua participação diante da Holanda. O primeiro e o segundo colocados do Grupo F cruzarão com equipes do Grupo C, que conta com o Brasil.


Em campo, o Japão dominou as ações desde o início. O primeiro gol saiu aos três minutos, quando Nakamura recebeu pela esquerda, avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Kamada completar na pequena área. Aos nove minutos, o goleiro Dahmen evitou o segundo gol ao defender finalização de Ueda praticamente em cima da linha.


A pressão japonesa seguiu intensa, e o segundo gol veio aos 30 minutos. Ueda recebeu pela direita, finalizou cruzado e venceu o goleiro tunisiano, ampliando a vantagem. A Tunísia tentou reagir na etapa final, mas o Japão manteve o controle do jogo.


Aos 23 minutos do segundo tempo, Junya Ito recebeu passe preciso de Ueda e ficou cara a cara com o goleiro para marcar o terceiro. Melhor em campo, Ueda ainda coroou sua atuação aos 38 minutos, quando subiu bem após cruzamento e marcou de cabeça o quarto gol da goleada japonesa.


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