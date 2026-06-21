Goleiro brilha, e Curaçao segura empate com o Equador na Copa do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - Equador e Curaçao ficaram no 0 a 0 neste sábado (20), em Kansas City, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada do grupo E da Copa do Mundo. Room, goleiro de Curaçao, foi o grande destaque da partida, efetuando 15 defesas e superando as sete de Vozinha no empate entre Espanha e Caboo Verde.

O goleiro de Curaçao fez uma grande defesa logo aos 2 minutos de jogo. Enner Valencia ficou cara a cara com o goleiro de Curaçao e bateu forte no canto, mas Room pulou no canto para defender, fazendo a primeira de muitas defesas na partida.









Na segunda etapa, Room continuou salvando Curaçao. O goleiro terminou a partida com 15 defesas no total, quase alcançando o recorde do americano Tim Howard, que fez 16 defesas em uma partida de Copa do Mundo, na derrota por 2 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final de 2014.





Esse é o segundo jogo da Copa que termina 0 a 0. O primeiro foi o duelo entre Espanha e Cabo Verde, na primeira rodada, que foi bastante agitado, com os espanhóis finalizando 27 vezes e o goleiro caboverdiano Vozinha sendo um dos destaques, com sete defesas.





Com o empate, Equador fica em 3º lugar com 1 ponto. Curaçao também tem 1 ponto e segue no último lugar do grupo pelo saldo de gols. As duas seleções ainda têm chances de se classificar na última rodada, já que a Costa do Marfim tem 3 pontos e pode ser ultrapassada por ambas.





As seleções do grupo E fecham a primeira fase no dia 25, às 17h (de Brasília). O Equador joga contra a Alemanha, em Nova Jersey, enquanto Curaçao enfrenta a Costa do Marfi, na Filadélfia.





COMO FOI O JOGO





O Equador quase abriu o placar logo aos 2 minutos, mas o goleiro Room fez uma linda defesa. Caicedo lançou Enner Valencia, que ficou cara a cara com o goleiro de Curaçao e bateu no canto, mas Room buscou no canto. Gol perdido de Valencia, mas o curaçauense foi muito bem!





No restante do 1º tempo, o jogo foi de ataque contra defesa, mas não necessariamente com muitas finalizações. Além do chute de Valencia no comecinho, Yeboah e Plata também arriscaram finalizações, mas Room garantiu o zero no placar na primeira etapa com mais duas boas defesas. No mais, Equador finalizou mais três vezes no gol, mas sem tanto perigo.





Na volta do intervalo, Beccacece fez uma única substituição: Rodríguez no lugar do amarelado Alcívar. Mas quem brilhou mais uma vez foi o goleiro Room. Aos 13 minutos do 2º tempo, Caicedo cobrou escanteio e, após bate e rebate, Plata cabeceou no canto, mas Room pulou e espalmou.





Curaçao respondeu com um bombardeio no momento seguinte. Comenencia foi acionado por Juninho Bacuna na marca do pênalti e bateu para defensa de Galíndez. Na sobra, Locadia chutou em cima do goleiro equatoriano. Aos 29 minutos, Juninho Bacuna fintou a marcação e finalizou para nova defesa de Galíndez.





Aos 45 minutos de partida, Curaçao tomou um grande susto. Preciado cruzou na área e a bola bateu no travessão de Room. Nos acréscimos, o zagueiro de Curaçao tentou afastar uma bola e mandou contra o próprio patrimônio, raspando a trave. Room contou com a sorte também para garantir o empate.





EQUADOR

Galíndez; Hincapié, Pacho, Alan Franco (Preciado); Estupiñán (Angulo), Vite, Alcívar (Rodríguez), Caicedo; Yeboah (Jordy Caicedo), Valencia, Plata. T.: Sebatián Beccacece.





CURAÇAO

Room; Fonville (Roshon), Floranus, Obispo, Gaari, Brenet; Chong (Margaritha), Leandro Bacuna, Comenencia (Roemeratoe); Juninho Bacuna (Gorré), Locadia (Kastaneer). T.: Dick Advocaat.



Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)Hora: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Ning Ma (China)VAR: Ming Fu (China)

Cartões amarelos: Alcívar (EQU); Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Comenencia, Gaari e Kastaneer (CUR)