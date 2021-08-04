Vasco lança camisas em homenagem a Germán Cano; modelos estão disponíveis nas lojas físicas e no site

Em apenas um ano, o argentino Germán Cano se tornou um ícone do Vasco. Querido pela torcida, o atacante é o estrangeiro com mais gols pelo Gigante da Colina na temporada, e o segundo maior da história vascaína. Para comemorar o marco, o Cruz-Maltino lançou três camisas comemorativas do jogador nesta quarta-feira. Assinadas pelo cartunista Gonzalo Rodriguez, também argentino, as peças estão disponíveis nas lojas oficiais e na Vasco Boutique, site de vendas do clube. Um dos modelos relembra a comemoração histórica do artilheiro na partida contra o Brusque, quando ergueu a bandeira de escanteio com as cores LGBTQIA+ em São Januário.