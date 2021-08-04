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Vasco lança camisas em homenagem a Germán Cano; modelos estão disponíveis nas lojas físicas e no site

Clube elaborou três modelos com caricaturas assinadas pelo argentino Gonzalo Rodriguez; atacante é o segundo maior goleador estrangeiro da história do Cruz-Maltino...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 16:57
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em apenas um ano, o argentino Germán Cano se tornou um ícone do Vasco. Querido pela torcida, o atacante é o estrangeiro com mais gols pelo Gigante da Colina na temporada, e o segundo maior da história vascaína. Para comemorar o marco, o Cruz-Maltino lançou três camisas comemorativas do jogador nesta quarta-feira. Assinadas pelo cartunista Gonzalo Rodriguez, também argentino, as peças estão disponíveis nas lojas oficiais e na Vasco Boutique, site de vendas do clube. Um dos modelos relembra a comemoração histórica do artilheiro na partida contra o Brusque, quando ergueu a bandeira de escanteio com as cores LGBTQIA+ em São Januário.
> Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do BrasilDesde 2020 no Vasco, Cano tem 38 gols em 79 partidas, número que lhe rendeu o título de maior goleador estrangeiro do clube, não só na temporada, mas também no século XXI.

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