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Vasco lança camisa especial em homenagem ao massagista e ídolo Pai Santana, que faleceu há 10 anos

Nesta segunda, completa 10 anos da morte de um dos grandes personagens da história do Cruz-Maltino. Pai Santana foi um massagista e pai de santo, que se tornou ídolo da torcida...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 18:56

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:56

Crédito: Vasco lança camisa em homenagem ao massagista e ídolo Pai Santana (Matheus Lima/Vasco
O futebol é cercado de figuras importantes que vão além do campo e permeiam o imaginário do torcedor. Com isso, nesta segunda-feira, completa 10 anos da morte de um dos grandes personagens da história do Vasco: Pai Santana. O clube anunciou uma camisa especial em homenagem ao massagista e pai de santo, que se tornou ídolo e marcou para sempre o Cruz-Maltino.
Apaixonado pelo Vasco, Pai Santana tinha o ritual de se ajoelhar, estender a bandeira e beijá-la demonstrando todo seu amor ao clube. Ele era figura carimbada nos estádios e está na memória afetiva de todo torcedor, que acompanhou, sobretudo nos anos 90, a era de ouro do Gigante da Colina.
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Cabe salientar que Eduardo Santana nasceu em Andrelândia, Minas Gerais, no ano de 1934. No Vasco, começou a sua história em 1970 e esteve presente em vários títulos como quatro Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000), Mercosul (2000), Libertadores da América (1998).
Além de massagista, Santana era Pai de Santo da Umbanda e se comunicava com as entidades para pedir triunfos do Vasco. Um figura única que estabeleceu uma enorme identificação e sempre combateu qualquer tipo de preconceito.
Em 2006, Pai Santana sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e teve que encerrar a carreira, já que passou a ter dificuldade em realizar tais movimentos. Lutou bravamente depois de sofrer duas isquemias, mas veio a falecer no dia 1º de novembro de 2011, vítima de uma insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia, justamente no ano do último título nacional do Vasco, a Copa do Brasil diante do Coritiba.
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Nesta segunda-feira, o clube prestou a homenagem e lançou uma nova camisa comemorativa "Pai Santana", em parceria com o artista vascaíno Marcelo Eco. Recentemente, o Cruz-Maltino também divulgou uma ação para relembrar o massagista e lançou o uniforme de aquecimento intitulado "Ritual", com forma de uma alusão ao gesto do Pai de Santo. As camisas estão sendo vendidas por R$ 149,90.

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