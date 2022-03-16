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Vasco lamenta problemas na compra de ingressos em semifinal contra o Flamengo e mudará serviços

Torcedores tiveram dificuldade de adquirir ingressos para semifinal do Campeonato Carioca pela internet; Vasco informou que cobra providências do fornecedor...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 16:14

Publicado em 16 de Março de 2022 às 16:14

Os recorrentes problemas dos torcedores de Vasco e Flamengo em comprar ingressos para a semifinal do Campeonato Carioca, que será disputada às 20h desta quarta-feira no Maracanã, não passou batida pelo Cruz-Maltino. O clube lamentou os ocorridos em um comunicado divulgado durante a tarde.
+ Vasco x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir à semifinal do Carioca
O Vasco também informou que criou uma nova equipe visando a reformulação do programa e está em contato para mudar a experiência da compra de ingressos a partir de setembro, quando o contrato com o "Meu Bilhete", atual empresa responsável por tal, termina.
Tanto torcedores do Cruz-Maltino quanto do Rubro-Negro passam por dificuldades na internet na compra e confirmação dos ingressos, além de longas filas nos postos de vendas físicos. Mesmo assim, 36.180 entradas foram vendidas até aqui.NOTA DO VASCO
"O Vasco da Gama lamenta os problemas de sistema que tem gerado dificuldades para os torcedores comprarem seus ingressos para o Clássico dos Milhões dessa quarta-feira, 15/3, no Maracanã. O Vasco tem contrato com a empresa MEU BILHETE para bilhetagem de seus jogos assinado em 05/02/2019, com vencimento em 04/08/2022.
Desde a segunda-feira, 13/3, o clube tem cobrado providências do fornecedor para efetivar a integração do plano de sócio-torcedor do CR Flamengo, assim como, solucionar outras dificuldades operacionais.
Criamos um time para reformular todo a experiência do vascaíno: desde comprar seu ingresso até os atrativos dentro do estádio, e queremos tudo novo a partir de setembro de 2022.
Com relação à partida da noite de hoje, a Meu Bilhete informa que as bilheterias do Maracanã estão operacionais e abertas ao público para a compra de ingressos e estarão funcionando até o final do primeiro tempo da partida. Até o momento foram vendidos 36.180 ingressos."
Crédito: FOTO:TwitterdoFlamengo

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