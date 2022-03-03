Vasco joga mal, mas vence a Ferroviária e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Raniel marcou o gol solitário da vitória do Vasco sobre a Ferroviária Crédito: Diogo Reis/Agif

O Vasco jogou mal. Muito mal. Mas foi salvo novamente pelo brilho de Nene e Raniel para vencer a Ferroviária e avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Foi o centroavante quem marcou no 1 a 0 da noite desta quarta-feira (02), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Só que o jogo foi todo da equipe da casa. Na próxima fase, o time cruz-maltino encara a Juazeirense (BA).

Os dez primeiros minutos foram dominados pelo time da casa, mas os dois chutes de Netto foram fracos enquanto o Vasco sofria para atacar. A primeira chance mais clara do Cruz-Maltino foi de Edimar, de cabeça, mas a bola foi para fora, aos 21. Dois minutos depois, a dupla dinâmica do ataque vascaíno apareceu novamente. Nene cruzou com açúcar e afeto para Raniel cabecear de forma inapelável. Placar aberto.

Só que nos três minutos seguintes, o time da casa promoveu uma verdadeira blitz na área de Thiago Rodrigues. Houve até um gol de Tcharlles mal anulado por impedimento. Mais adiante, aos 43, Gegê cobrou falta frontal e, com o desvio, a bola foi para fora com perigo.

Assim como a primeira, a segunda etapa começou com amplo domínio da equipe da casa, que voltou do intervalo com Gleyson, um centroavante a mais. E justamente ele foi protagonista de um lance perigoso aos 12 minutos. Mas o cabeceio não entrou. Aos 18, Orejuela chutou por cima, com perigo. Outra chance nasceu aos 23, com Tcharlles. Finalização rasteira, para fora.