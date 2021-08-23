Vasco inicia semana importante de treinos de olho no duelo contra a Ponte Preta, no domingo

Crédito: Vasco treinou nesta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa visando o duelo com a Macaca (Rafael Ribeiro/Vasco

Desde que assumiu o comando técnico do Vasco, Lisca não teve uma semana inteira de treinamentos. A partir desta segunda-feira, o comandante terá dias importantes para para corrigir erros e dar mais equilíbrio à equipe, que só volta a campo no domingo, contra a Ponte Preta. O time vem de três derrotas consecutivas e necessita de mudanças significativas para voltar à elite do futebol brasileiro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Vasco tem no momento 11,5% de chance de conquistar o acesso, restando dezoito rodadas para o fim da competição. Dessa forma, a equipe treinou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, de olho no duelo contra a Macaca. Com 28 pontos, a diferença para o G4 é de cinco e as próximas duas rodadas serão em São Januário contra equipes da parte de baixo da tabela.

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É o momento crucial para não deixar o pelotão de frente disparar e conseguir encontrar o estilo de jogo ideal para o elenco. Além disso, Lisca ressaltou na última coletiva de imprensa que o time necessita de reforços e de mais experiência para disputar a competição e crescer nessa reta final. Ele disse, em outras coletiva, que almeja fazer 64 pontos para garantir o acesso, ou seja, necessita de 36 para alcançar a meta do treinador.

Com um elenco recheado de jovens, dois deles voltarão à equipe Sub-20 a partir desta terça-feira: Juninho e MT. A tendência é que atuem em algumas partidas na base e sejam reavaliados nas próximas semanas pelo departamento de futebol do clube.

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