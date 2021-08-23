Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco inicia semana importante de treinos de olho no duelo contra a Ponte Preta, no domingo
futebol

Vasco inicia semana importante de treinos de olho no duelo contra a Ponte Preta, no domingo

Lisca tem a sua primeira semana livre para corrigir erros e dar mais equilíbrio à equipe. Cruz-Maltino vem de três derrotas seguidas e está a cinco pontos do G4 da Série B...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:12
Crédito: Vasco treinou nesta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa visando o duelo com a Macaca (Rafael Ribeiro/Vasco
Desde que assumiu o comando técnico do Vasco, Lisca não teve uma semana inteira de treinamentos. A partir desta segunda-feira, o comandante terá dias importantes para para corrigir erros e dar mais equilíbrio à equipe, que só volta a campo no domingo, contra a Ponte Preta. O time vem de três derrotas consecutivas e necessita de mudanças significativas para voltar à elite do futebol brasileiro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Vasco tem no momento 11,5% de chance de conquistar o acesso, restando dezoito rodadas para o fim da competição. Dessa forma, a equipe treinou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, de olho no duelo contra a Macaca. Com 28 pontos, a diferença para o G4 é de cinco e as próximas duas rodadas serão em São Januário contra equipes da parte de baixo da tabela.
+ Justiça aceita pedido do Vasco para centralizar execução de dívidas trabalhistas e dá prazo ao clube
É o momento crucial para não deixar o pelotão de frente disparar e conseguir encontrar o estilo de jogo ideal para o elenco. Além disso, Lisca ressaltou na última coletiva de imprensa que o time necessita de reforços e de mais experiência para disputar a competição e crescer nessa reta final. Ele disse, em outras coletiva, que almeja fazer 64 pontos para garantir o acesso, ou seja, necessita de 36 para alcançar a meta do treinador.
Com um elenco recheado de jovens, dois deles voltarão à equipe Sub-20 a partir desta terça-feira: Juninho e MT. A tendência é que atuem em algumas partidas na base e sejam reavaliados nas próximas semanas pelo departamento de futebol do clube.
+ Botafogo em ascensão, Vasco e Cruzeiro com dificuldades: confira as probabilidades de acesso para a Série A 2022
O próximo compromisso será no domingo contra a Ponte Preta, às 16h, em São Januário. Na outra sexta, dia 3, o time joga novamente na Colina Histórica contra o lanterna do Campeonato, o Brasil de Pelotas, às 19h. Em caso de duas vitórias, o time chegará aos 34 pontos e ficará mais próximo dos quatro primeiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados