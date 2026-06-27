Bélgica espanta zebra, atropela Nova Zelândia e avança na Copa

A Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5 a 1 neste sábado (27), em Vancouver, no Canadá, pela última rodada do grupo G da Copa do Mundo. Com o resultado, a Bélgica avança e enfrentará um dos melhores terceiros colocados, enquanto a Nova Zelândia está eliminada. Leandro Trossard, duas vezes, De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers fizeram os gols da goleada belga. Elijah Just marcou o gol da Nova Zelândia.









O jogo foi marcado pelo sobe e desce da tabela a cada gol que saía no jogo em Vancouver e no simultâneo de Egito e Irã. Com os 3 a 0, a Bélgica estava passando em 1º lugar do grupo. No entanto, o gol de Just derrubou os belgas temporariamente, recolocando o Egito no 1º lugar pelo saldo de gols. Lukaku, que entrou na reta final, fez o gol do 4 a 1 que recolocou a Bélgica em 1º lugar. Ainda deu tempo de Saelemaekers ampliar para 5 a 1.





Trossard foi o grande destaque da partida, participando de quase todas as ações ofensivas da Bélgica. O atacante nunca tinha marcado um gol em Copa em seis partidas disputadas.





A Bélgica termina em primeiro lugar no grupo G, com 5 pontos e à frente do vice Egito. A seleção de Trossard ficou à frente da de Salah pelo saldo de gols.





A Nova Zelândia ficou em último lugar no grupo, com 1 ponto. O Irã ainda tem chances de avançar como um dos melhores terceiros, com 3 pontos, mas seu saldo de gol é 0.





O jogo





Aos 10 minutos, a Bélgica quase abriu o placar com Trossard. O ponta rabiscou pela esquerda e bateu forte na trave. A bola rebateu e pegou em um zagueiro neozelandês antes de ser afastada da área. O VAR parou o jogo por alguns segundos para checar se a bola não ultrapassou a linha, e o "não gol" foi confirmado durante a transmissão oficial.





Aos 19 minutos, Trossard chutou para o gol e a bola bateu no cotovelo do zagueiro Surman dentro da área. O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh marcou o pênalti, mas voltou atrás após ser chamado ao VAR para rever o lance. Makhadmeh reverteu a marcação dizendo que o zagueiro neozelandês estava com o braço dobrado em uma "posição natural".





Aos 27 minutos, Trossard apareceu mais uma vez, e agora finalmente abriu o placar para a Bélgica. O ponta aproveitou escanteio na área da Nova Zelândia, a bola rebateu em Tim Payne, e o belga chegou conferindo para o fundo da rede.





A Bélgica ainda teve mais dois bons lances no 1º tempo. No primeiro, Doku deu um corte desmoralizante em Tim Payne, ao avançar pela esquerda e cortar para dentro. O defensor da Nova Zelândia tentou se recuperar na jogada, mas caiu de costas no chão. Já na reta final, Trossard, sempre ele, serviu De Ketelaere na área, mas o atacante bateu rasteiro para boa defesa de Crocombe.





Na volta do intervalo, Trossard ampliou a vantagem belga aos 4 minutos do 2º tempo. O atacante recebeu passe rasteiro na área, bateu travado em um primeiro momento, mas ajeitou no peito e emendou uma bela finalização para fazer o 2 a 0 na segunda tentativa.





De Bruyne fez o 3 a 0 para a Bélgica aos 21 minutos do 2º tempo. Trossard puxou o ataque belga, foi desarmado e De Bruyne ficou com a sobra para ajeitar e bater rasteiro de fora da área no canto de Crocombe.





Com o 3 a 0, a Bélgica estava se classificando em 1º lugar. No entanto, Elijah Just marcou um gol para a Nova Zelândia e alterou o saldo de gols belga, derrubando a Bélgica para o 2º lugar. No lance seguinte, Lukaku, que havia acabado de entrar, marcou o 4 a 1 e recolocou os belgas no 1º lugar do grupo.





NOVA ZELÂNDIA

Crocombe; Cacace (De Vries), Bindon, Surman, Payne (Boxall); Bell (McCowatt), Stamenic, Singh; Just, Thomas, Wood. Técnico: Darren Bazeley.





BÉLGICA

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans (Raskin), De Bruyne (Onana); Trossard (Saelemaekers), Doku (Fernandez-Pardo), De Ketelaere (Lukaku). T.: Rudi Garcia.





Local: BC Place Stadium, Vancouver (Canadá)

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)Cartões amarelos: Just (NVZ)

Gols: Trossard (BEL), 27' do 1º tempo (0-1); Trossard (BEL), 4' do 2º tempo (0-2). De Bruyne (BEL), 21' do 2º tempo (0-3); Just (NVZ), 38' do 2º tempo (1-3); Lukaku (BEL), 40' do 2º tempo (1-4); Saelemaekers (BEL), 48' do 2º tempo (1-5)