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Vasco inicia semana de decisão na Copa do Brasil e tenta resgatar a confiança antes de mais um clássico

Gigante da Colina terá pela frente semana intensa com dois duelos importantes. Na quarta, visita a Ferroviária em jogo eliminatório, e no domingo, mede forças com o Flamengo...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 06:00
Depois de perder para o Fluminense, o Vasco vira a chave nesta semana e volta suas atenções para a estreia da Copa do Brasil. Na quarta, o time terá pela frente a Ferroviária, às 21h30, em Araraquara, e mesmo com um empate pode avançar à segunda fase da competição. O duelo será essencial para resgatar a confiança e o equilíbrio do grupo antes de mais um clássico, desta vez contra o Flamengo.Na programação divulgada pelo clube, o Cruz-Maltino treina na manhã desta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa antes de viajar com destino à Campinas. No dia seguinte, as atividades serão realizadas no CT do Guarani antes do deslocamento para Araraquara na parte da noite.
O técnico Zé Ricardo deixou claro que o time não terá tempo para se lamentar, já que a semana será intensa. A partida desta quarta é importante não só pelo lado esportivo, como também pelo financeiro, visto que quem avançar irá faturar R$ 1,5 milhão. Vale destacar que os cariocas já receberam R$ 1,27 milhão pela participação nesta primeira fase.
O comandante reforçou que confia nos seus jogadores e que o desempenho aquém do esperado contra o Fluminense não irá afetar o andamento do trabalho. Uma eliminação precoce na Copa do Brasil pode colocar o treinador em uma verdadeira panela de pressão meses antes da estreia na Série B
- Confio muito nos nossos jogadores. Não será uma partida que visivelmente fizemos abaixo do nosso potencial que vai tirar nossa confiança. Confio muito nesse grupo e nesses atletas. Vamos tirar as lições e fazer um grande jogo - disse Zé Ricardo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O palco do duelo será o Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, que tem 70 anos de fundação. Os ingressos seguem à venda e estarão valendo os protocolos do Campeonato Paulista. Com isso, os torcedores terão que apresentar o comprovante de vacinação (aplicativo Conect SUS) com duas ou três doses. A torcida do Vasco ficará no setor, e os ingressos custam R$ 30 (R$ 15 meia).
Depois do jogo, o Gigante da Colina permanecerá na cidade e irá treinar no CT da Ferroviária na manhã de quinta-feira. A viagem para o Rio de Janeiro acontece na parte da tarde e na sequência o time se prepara para o clássico contra o Flamengo, no domingo, às 16h, com local a ser definido pela federação carioca.
+ Vasco tem um desfalque e duas dúvidas para o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo
Mesmo com a vaga já garantida nas semifinais do Carioca, o "Clássico dos Milhões" tem toda uma atmosfera diferente pela grande rivalidade. O jogo não perde peso para o Vasco, que ainda não venceu duelos diretos contra seus rivais na temporada (perdeu para Botafogo e Fluminense).
Crédito: Semtempoparalamentar,VascoestreianaCopadoBrasilcontraaFerroviáriamnaquarta(RafaelRibeiro/Vasco

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